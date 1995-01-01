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    «Это безумие! Травмам не будет конца». Жоржиньо раскритиковал АПЛ за отказ от пяти замен

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо считает, что АПЛ должна вернуть правило пяти замен на матчи чемпионата.

    «У нас нет времени на отдых. Нужно играть каждые три дня, при этом у тебя всего три замены. Безумие, что в АПЛ нет пяти замен.

    Это уже слишком, мы должны что-то сделать. Если все так и продолжится, то травм будет все больше. Травмам не будет конца. Качество футбола может снизиться – это не лучший вариант для развлекательной сферы», – сказал Жоржиньо.

    • «Челси» идет на 2-м месте в АПЛ.
    • Лондонский клуб одержал лишь 1 победу в 4 последних матчах лиги.

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    Источник: beIN Sports

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12695

      Cleaner 27 минут назад

      ВСЕГДА было ТРИ замены! Жоржиньо, тебе платят БЕШЕНЫЕ бабки. Так отрабатывай и не стони.

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      Рейтинг: +8935

      "supermax" 1 час назад

      всегда играли же

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      Рейтинг: +9044

      Alekxei Z. 1 час назад

      АПЛ - это очень дорогое ШОУ.
      Клубы получают большие деньги от телевизионщиков, придётся играть.
      Почему 3 замены , а не 5 ?
      Думаю лига заинтересована в конкурентной борьбе, смотрибельности.
      Условные Бёрнли и Ньюкасл не имеют такую скамейку , на два состава, как у Сити и Челси. Плюс ко всему Англия консерваторы во всём и к новым веениям присматриваются с опаской.

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      Рейтинг: +135

      RealDiMoNMadrid > Alekxei Z. 1 час назад

      Лично мне интереснее даже посмотреть за игрой молодого дебютанта, чем уставшей звезды

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      Рейтинг: +9044

      Alekxei Z. > RealDiMoNMadrid 1 час назад

      Англия - родитель футбола, со своими традициями , которым уже много лет. Такой календарь в новогодние дни это их "фишка", своего рода фирменный знак !!!
      Обратите внимание , что среди жаловающихся никогда не найдёте англичанина.
      Может и жёстко , но хочется сказать -" Парни если тяжело - уходите ", но где вам столько будут платить ?

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