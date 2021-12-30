«Это безумие! Травмам не будет конца». Жоржиньо раскритиковал АПЛ за отказ от пяти замен

Полузащитник «Челси» Жоржиньо считает, что АПЛ должна вернуть правило пяти замен на матчи чемпионата.

«У нас нет времени на отдых. Нужно играть каждые три дня, при этом у тебя всего три замены. Безумие, что в АПЛ нет пяти замен.

Это уже слишком, мы должны что-то сделать. Если все так и продолжится, то травм будет все больше. Травмам не будет конца. Качество футбола может снизиться – это не лучший вариант для развлекательной сферы», – сказал Жоржиньо.