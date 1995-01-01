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    ЦСКА хочет подписать трех футболистов зимой

    Стали известны планы ЦСКА на зимнее трансферное окно.

    «Что касается усиления, то зимой ЦСКА возьмет трех новичков в основной состав: это игроки в центр поля и группу атаки. Не на вырост, как у «Спартака», а чтобы с ходу могли заиграть.

    К примеру, оба упоминавшихся в последнее время игрока: Медина из «Нью-Йорк Сити» и Кюизанс из «Баварии» – действительно фигурируют в списках ЦСКА. Но, понятное дело, они там далеко не единственные», – написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Команда вышла в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +30651

      VVM1964 29 минут назад

      Ну даже здесь не обошлось без упоминаний о Спартаке )))

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      Рейтинг: +1366

      моэм 1 час назад

      и Медина и Кюизанс полузащитники , линия которая в ЦСКА хорошо укомплектована а нужны напы ... меньше ЦСКА забили только аутсайдеры РПЛ ...и несмотря на то что армейцы пропустили меньше всех нужен качественный деф , а лучше два , на тот случай что у наших динозавров Набабкина 36 ет , Васина 34 , да и Марио будет 32 а Щенникову 31 , вдруг "закончится бензин" - травмы....при полном отсутствии усиления из второго состава ... честно страшно удивлён тому что Лёша умудрился с такой -никакой защитой пропустить меньше всех , за это ему положен орден Красной Звезды как минимум...оборону держит ни шагу назад.

      0
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      Рейтинг: +23724

      vladimir-7 1 час назад

      Всех болельщиков поздравляю с Новым годом, желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов.

      3
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      Рейтинг: +23724

      vladimir-7 1 час назад

      От Карпова ничего нового не узнали и никаких подробностей, одни
      его предположения по трансферу игроков для команды.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3898

      Бомбардиръ > vladimir-7 1 час назад

      Это Карпов отсюда, из Бомбардира узнал)

      1
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      Рейтинг: +459

      vsolon > Бомбардиръ 55 минут назад

      а Бомбардир от тебя...)

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      Рейтинг: +14410

      KLIM777 2 часа назад

      а в защите все шикарно)) особенно слева)))

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      Рейтинг: +121

      Sylpheed > KLIM777 1 час назад

      Ваня Обляков перекрестился.

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      Рейтинг: +13208

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да там не три, а половину состава менять надо, где нужен толковый нападающий, правый хавбэк, нормальный опорник, левый защитник и центровой защитник и все, и нахер нужен ноунейм под напа, если и так есть Ахметов с Дзагоевым, а еще лучше тренера, а не физрука из школы

      2
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      Рейтинг: +72

      Abu Yusuf > Skull_Boy 2 часа назад

      В центре защиты в принципе норм, есть Дивеев, Фукс, Бийол и Магнуссон вернётся после травмы

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