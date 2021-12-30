ЦСКА хочет подписать трех футболистов зимой

Стали известны планы ЦСКА на зимнее трансферное окно.

«Что касается усиления, то зимой ЦСКА возьмет трех новичков в основной состав: это игроки в центр поля и группу атаки. Не на вырост, как у «Спартака», а чтобы с ходу могли заиграть.

К примеру, оба упоминавшихся в последнее время игрока: Медина из «Нью-Йорк Сити» и Кюизанс из «Баварии» – действительно фигурируют в списках ЦСКА. Но, понятное дело, они там далеко не единственные», – написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.