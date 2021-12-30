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ЦСКА хочет подписать трех футболистов зимой

30 декабря 2021, 08:55
15

Стали известны планы ЦСКА на зимнее трансферное окно.

«Что касается усиления, то зимой ЦСКА возьмет трех новичков в основной состав: это игроки в центр поля и группу атаки. Не на вырост, как у «Спартака», а чтобы с ходу могли заиграть.

К примеру, оба упоминавшихся в последнее время игрока: Медина из «Нью-Йорк Сити» и Кюизанс из «Баварии» – действительно фигурируют в списках ЦСКА. Но, понятное дело, они там далеко не единственные», – написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

  • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Команда вышла в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Сочи».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1640845019
Да там не три, а половину состава менять надо, где нужен толковый нападающий, правый хавбэк, нормальный опорник, левый защитник и центровой защитник и все, и нахер нужен ноунейм под напа, если и так есть Ахметов с Дзагоевым, а еще лучше тренера, а не физрука из школы
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vladimir-7
1640848458
От Карпова ничего нового не узнали и никаких подробностей, одни его предположения по трансферу игроков для команды.
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vladimir-7
1640848686
Всех болельщиков поздравляю с Новым годом, желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов.
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моэм
1640850482
и Медина и Кюизанс полузащитники , линия которая в ЦСКА хорошо укомплектована а нужны напы ... меньше ЦСКА забили только аутсайдеры РПЛ ...и несмотря на то что армейцы пропустили меньше всех нужен качественный деф , а лучше два , на тот случай что у наших динозавров Набабкина 36 ет , Васина 34 , да и Марио будет 32 а Щенникову 31 , вдруг "закончится бензин" - травмы....при полном отсутствии усиления из второго состава ... честно страшно удивлён тому что Лёша умудрился с такой -никакой защитой пропустить меньше всех , за это ему положен орден Красной Звезды как минимум...оборону держит ни шагу назад.
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VVM1964
1640852884
Ну даже здесь не обошлось без упоминаний о Спартаке )))
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Derzkiy1
1640855073
На 50кк летом продали, пора их потратить
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3meeeD
1640859859
Вот это правильно!!!а то всю команду ослы на вырост делали.Чем думали хз.Мухина на...уй ,Чалова на...уй.Васина на кол.
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