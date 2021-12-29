Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Ломовицкого: «Саша хотел остаться в «Спартаке», клуб не хотел продавать его»

Агент Ломовицкого: «Саша хотел остаться в «Спартаке», клуб не хотел продавать его»

29 декабря 2021, 12:34
9

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, прокомментировал трансфер игрока из «Спартака». Футболист не хотел уходить.

– Были ли еще варианты продолжения карьеры?

– Мы не искали эти варианты. Интерес со стороны других российских клубов, конечно, был. Но и сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю.

  • 23-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне он сделал 1 ассист в 21 матче.
  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м, ниже «Спартака».

Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Ломовицкий Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1640771436
"Настойчивый интерес" Слуцкера - страшное оружие.
Ответить
Vitaga
1640772144
вот как тут не удивляться - все не хотели но переход состоялся. ппц какой только хрени не понапишут. пинками видимо гнали бедолагу замену игнатьеву по бесполезности
Ответить
spam2009
1640773113
Это как так саша не хотел, клуб не хотел, но он ушел???????? БРРРР вы слишком рано начали праздновать новый год
Ответить
mamba9090909
1640775348
Это СПАРТАК!!! Он, ну никак не хотел отпускать хорошего игрока, но настойчивость Рубина, в виде валюты, сломила волю Спартака. И проливая крокодиловы слёзы, он пинком подтолкнул его в сторону Рубина.
Ответить
моэм
1640783801
Хотел остаться в Спам? ...Саша или дурак или не понимает собственного счастья ... я имею ввиду то что ему удалось вырваться из этого кладбища для молодых игроков...сами посудите : в Арсенале он один из ведущих , в Спартаке на лавке , отдают в Химки , где он опять в основе и так мощно начинает играть , что уже через 2, 5 месяца , Спартак разрывает аренду с Химками и возвращает домой ...где он опять садится на лавку !!! ...а Гулиев ???...играя в Ростове , был в основе постоянно среди номинантов на лучшего игрока месяца !..становился лучшим игроком месяца !...призывался постоянно в сборную молодёжи! ...и вот опять ПОПАЛ...в спам...и парню кирдык...в спаме "похоронили" и отлично начинавшего Рассказова и Кутепова , а недавно Максименко ...Спам , с его женским управлением сейчас реально превратился в кладбище для молодых ... решил догнать по этому параметру Зеню ?...правда те перемалывают всех подряд.
Ответить
мы_не_рабы
1640797843
Если игрок не "хотел", и клуб не "хотел", значит "хотел" Агент. Видимо очень сильно хотел. А если очень хочется, но нельзя.... то (для агента) можно!
Ответить
Hektor 84
1641154766
Всех агентов сжечь
Ответить
Главные новости
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
2
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
19
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Все новости
Все новости
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
18
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
28
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
18
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+