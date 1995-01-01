Агент Ломовицкого: «Саша хотел остаться в «Спартаке», клуб не хотел продавать его»

Это как так саша не хотел, клуб не хотел, но он ушел???????? БРРРР вы слишком рано начали праздновать новый год
Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, прокомментировал трансфер игрока из «Спартака». Футболист не хотел уходить.
– Были ли еще варианты продолжения карьеры?
– Мы не искали эти варианты. Интерес со стороны других российских клубов, конечно, был. Но и сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю.
- 23-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
- В текущем сезоне он сделал 1 ассист в 21 матче.
- «Рубин» идет в РПЛ 10-м, ниже «Спартака».
Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин»