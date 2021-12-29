Агент Ломовицкого: «Саша хотел остаться в «Спартаке», клуб не хотел продавать его»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, прокомментировал трансфер игрока из «Спартака». Футболист не хотел уходить.

– Были ли еще варианты продолжения карьеры?

– Мы не искали эти варианты. Интерес со стороны других российских клубов, конечно, был. Но и сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю.

23-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака».

В текущем сезоне он сделал 1 ассист в 21 матче.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м, ниже «Спартака».

Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин»