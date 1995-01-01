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    Агент Ломовицкого: «Саша хотел остаться в «Спартаке», клуб не хотел продавать его»

    Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, прокомментировал трансфер игрока из «Спартака». Футболист не хотел уходить.

    – Были ли еще варианты продолжения карьеры?

    – Мы не искали эти варианты. Интерес со стороны других российских клубов, конечно, был. Но и сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю.

    • 23-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне он сделал 1 ассист в 21 матче.
    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м, ниже «Спартака».

    Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1855

      spam2009 2 минуты назад

      Это как так саша не хотел, клуб не хотел, но он ушел???????? БРРРР вы слишком рано начали праздновать новый год

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      Рейтинг: +3892

      Бомбардиръ 12 минут назад

      Хрюшка не хотела ехать в мясокомбинат, но её всё таки отправили туда.

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      Рейтинг: +630

      Vitaga 19 минут назад

      вот как тут не удивляться - все не хотели но переход состоялся. ппц какой только хрени не понапишут. пинками видимо гнали бедолагу замену игнатьеву по бесполезности

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      Рейтинг: +12138

      NewLife 30 минут назад

      "Настойчивый интерес" Слуцкера - страшное оружие.

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      Рейтинг: +2047

      ПалкоВводецъ 34 минуты назад

      Вырвался Санёк из секты. Теперь может станет футболистом. Гыгыгы

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      Рейтинг: +22643

      bset 35 минут назад

      Спартак не хотел, игрок не хотел, но трансфер состоялся. Бедные вы, несчастные. Наверное, Рубин принудил вас высокой зарплатой. Будет теперь грустный на островных пляжах лежать.

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