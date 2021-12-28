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    Габулов: «Уверен, что «Химки» останутся в РПЛ. Иначе не пришел бы»

    Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов считает, что подмосковный клуб останется в РПЛ по итогам сезона.

    — С каким настроением сейчас смотрите в будущее в своей новой должности?

    — У меня однозначно позитивный настрой. Иначе бы я не согласился возглавить «Химки». Будет непросто – это да. Ситуация в турнирной таблице сложная. 12 матчей осталось. Убежден в том, что будет очень интересно, и что у нас все получится.

    — Смогут ли «Химки» сохранить место в РПЛ?

    — Есть уверенность, что «Химки» останутся в РПЛ. Без веры в это не пришел бы.

    • «Химки» ушли на зимний перерыв на последнем месте.
    • Отставание от спасительной 14-й строчки – 4 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13361

      Hektor 84 21 минуту назад

      Что там с Аланией?

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