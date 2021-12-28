Габулов: «Уверен, что «Химки» останутся в РПЛ. Иначе не пришел бы»

Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов считает, что подмосковный клуб останется в РПЛ по итогам сезона.

— С каким настроением сейчас смотрите в будущее в своей новой должности?

— У меня однозначно позитивный настрой. Иначе бы я не согласился возглавить «Химки». Будет непросто – это да. Ситуация в турнирной таблице сложная. 12 матчей осталось. Убежден в том, что будет очень интересно, и что у нас все получится.

— Смогут ли «Химки» сохранить место в РПЛ?

— Есть уверенность, что «Химки» останутся в РПЛ. Без веры в это не пришел бы.