«Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

_ до клубного столетия нам еще жить и жить, но горе-владелец, взяв дату рождения команды с потолка, решил отпраздновать в этом сезоне, продемонстрировав свою умственную ограниченность даже в этом вопросе, а вишенкой на тортике, видимо планируется финиш команды, по итогам 22го календарного года, во второй половине, турнирной таблицы.
Все- таки я не теряю надежду и верю в то, что свой настоящий юбилей, мы отпразднуем с умственно полноценным, адекватным владельцем клуба, вероятность мизерная, но без веры вообще никуда.
«Спартак» хочет изменить логотип, который должен появиться на форме команды в честь столетнего юбилея клуба.
«Спартак» и технический спонсор Nike утвердили эмблему ещe в конце 2019 года, подписав соответствующий договор, обязательный к исполнению.
По информации Metaratings, столичный клуб прикладывает все усилия, чтобы поменять логотип, который появится на игровых футболках в 2022 году.
- Московский клуб отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
- «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
«Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба