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  • «Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

«Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

27 декабря 2021, 16:30
28

«Спартак» хочет изменить логотип, который должен появиться на форме команды в честь столетнего юбилея клуба.

«Спартак» и технический спонсор Nike утвердили эмблему ещe в конце 2019 года, подписав соответствующий договор, обязательный к исполнению.

По информации Metaratings, столичный клуб прикладывает все усилия, чтобы поменять логотип, который появится на игровых футболках в 2022 году.

  • Московский клуб отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

«Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (28)
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Shotlandets86
1640611954
Реальную дату создания вписать хотят?
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Roma56
1640613820
Дизайн ленты как на дешевой колбасе, пздц, какие дальше "сюрпризы" нас ждут?
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sochi-2013
1640613992
Волюнтаризм!
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paracetamol
1640614156
Надо ромбик снять и написать: "ФНЛ"!
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99-й
1640614525
Лучше "RIP" добавить вместо "100 лет"
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Хейтер Аларм
1640615269
ну стремновато ж выглядит, че за обертка от конфеты, прилепленная к эмблеме?
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VVM1964
1640616308
Во говнометов то набежало ))) Эк их пучит !!! )))
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ivany4
1640616967
Вроде бы не плохо. А на мой взгляд, можно было бы и получше. Но на вкус и цвет, единства нет. А советоваться с болельщиками он будет?! Вот бы где фанатам проявить активность.
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R_a_i_n
1640618719
Эмблема, как эмблема. В любом случае всем сразу угодить не выйдет. Лучше бы дела в клубе изменили.
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Боцман59rus
1640618795
_ до клубного столетия нам еще жить и жить, но горе-владелец, взяв дату рождения команды с потолка, решил отпраздновать в этом сезоне, продемонстрировав свою умственную ограниченность даже в этом вопросе, а вишенкой на тортике, видимо планируется финиш команды, по итогам 22го календарного года, во второй половине, турнирной таблицы. Все- таки я не теряю надежду и верю в то, что свой настоящий юбилей, мы отпразднуем с умственно полноценным, адекватным владельцем клуба, вероятность мизерная, но без веры вообще никуда.
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