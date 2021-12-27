«Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

«Спартак» хочет изменить логотип, который должен появиться на форме команды в честь столетнего юбилея клуба.

«Спартак» и технический спонсор Nike утвердили эмблему ещe в конце 2019 года, подписав соответствующий договор, обязательный к исполнению.

По информации Metaratings, столичный клуб прикладывает все усилия, чтобы поменять логотип, который появится на игровых футболках в 2022 году.

Московский клуб отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

«Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба