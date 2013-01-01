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    «Спартак» хочет изменить утвержденную эмблему на столетие клуба (Metaratings)

    «Спартак» хочет изменить логотип, который должен появиться на форме команды в честь столетнего юбилея клуба.

    «Спартак» и технический спонсор Nike утвердили эмблему ещe в конце 2019 года, подписав соответствующий договор, обязательный к исполнению.

    По информации Metaratings, столичный клуб прикладывает все усилия, чтобы поменять логотип, который появится на игровых футболках в 2022 году.

    • Московский клуб отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
    • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

    «Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии33
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      Рейтинг: +26325

      Боцман59rus 31 минуту назад

      _ до клубного столетия нам еще жить и жить, но горе-владелец, взяв дату рождения команды с потолка, решил отпраздновать в этом сезоне, продемонстрировав свою умственную ограниченность даже в этом вопросе, а вишенкой на тортике, видимо планируется финиш команды, по итогам 22го календарного года, во второй половине, турнирной таблицы.
      Все- таки я не теряю надежду и верю в то, что свой настоящий юбилей, мы отпразднуем с умственно полноценным, адекватным владельцем клуба, вероятность мизерная, но без веры вообще никуда.

      1
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      Рейтинг: +4878

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Эмблема, как эмблема. В любом случае всем сразу угодить не выйдет. Лучше бы дела в клубе изменили.

      2
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      Рейтинг: +202

      Suvorov51 49 минут назад

      Да. красиво. ну дай Бог еще в игре что то поменять что бы порадовать болельщиков. надеюсь это произойдет. думаю что очень скоро

      4
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      Рейтинг: -5

      Дубина 1 час назад

      У бомжарни истерика)))

      3
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      Рейтинг: +8904

      "supermax" > Дубина 23 минуты назад

      У девочек всегда истерика

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9999

      ivany4 1 час назад

      Вроде бы не плохо.
      А на мой взгляд, можно было бы и получше.
      Но на вкус и цвет, единства нет.
      А советоваться с болельщиками он будет?! Вот бы где фанатам проявить активность.

      5
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      Рейтинг: +11

      zafo68 1 час назад

      Пацаны, буквально месяц назад нашёл ресурс ( -- tgtennis.com -- ) с договорняками, начал теснить и реально все заходит. Вот только буки начали резать ставки на их матчи, я и решил всем рассказать что бы наказать "жадных букмекеров". Вот он - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +30612

      VVM1964 1 час назад

      Во говнометов то набежало ))) Эк их пучит !!! )))

      5
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      Рейтинг: +3883

      Бомбардиръ 1 час назад

      Действительно ли, что общине хрюшек в следующем году будет 100 лет?
      Вот что читаю в Википедии: "История футбольного клуба «Спартак» (Москва) берёт своё начало от Русского гимнастического общества (РГО «Сокол»), которое было зарегистрировано и официально основано 4 (16 мая) 1883 года"...

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      Рейтинг: +1309

      Хейтер Аларм 1 час назад

      ну стремновато ж выглядит, че за обертка от конфеты, прилепленная к эмблеме?

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      ...
      Рейтинг: +3656

      serppion > Хейтер Аларм 1 час назад

      Да ладно тебе! Тесемочку бантиком завязать - смотреться будет.

      0
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      Рейтинг: +12647

      Cleaner 1 час назад

      В ФНЛ с новым логотипом!!!...)))

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