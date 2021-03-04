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    «Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах московского клуба на ближайшие годы.

    – По поводу 100-летия клуба. Цель – выиграть чемпионство к этой дате?

    – Мы для себя видим это не как далeкую цель, а как задачу, которую нужно выполнить позарез. В самое ближайшее время – в тот период, который входит в 100-летие. Под эти задачи мы все поставили себе чeткие сроки и ориентиры.

    • «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
    • Московский клуб отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
    • В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2021 18:59
    Комментарии43
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      Рейтинг: +1633

      Nevsky_RU 7 часов назад

      Позарез? Т.е. в случае фейла, т.е. с вероятностью 100%, свиней прирежут?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41

      A.l.e.x.777 7 часов назад

      Кажется поздновато спохватились.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3772

      Ганнибал Лектор 8 часов назад

      На сегодняшний день и по составу, и по тренерскому штабу, и по менеджменту мясу до чемпионства как тамбову до финансового благополучия. Одни лозунги. Тут вариант один: если федун поставит рфс ультиматум - или тащите нас к чемпионству, или снимаемся.

      1
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      Рейтинг: +1633

      Nevsky_RU > Ганнибал Лектор 7 часов назад

      Или позарежимся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20251

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Год остался, а вы всё с тренером не можете определиться, пи***болы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +902

      Микояновский мясокомбинат 9 часов назад

      Может проще выполнить ПОЗАРЕЗ ?
      И всё.

      5
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      Рейтинг: +1672

      Алехсбургер. 9 часов назад

      Позарез под зарез...

      2
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      Рейтинг: +9196

      Литейный4 10 часов назад

      Позорники только и могут на юбилеи всех скупать. Вся страна со смехом вспоминает купленное чемпионство на юбилей Симоняна в подарок. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +2685

      absent32 10 часов назад

      дело не в том, что можете или не можете. ладно бы если у нас чемпионат был подобен шотландскому, но на чемпионство у нас претендентов хватает. и ни один клуб не скажет, типа а давайте отдадим Спартаку чемпионство в честь столетия! может летом Сочи закупится подобно Анжи сезона 12/13 и оп еще один претендент. так что Спартаку придется не только желанием обладать но и приличным составом!!! а так, удачи!!! красивое чемпионство к такой замечательной дате!

      1
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      Рейтинг: +26774

      oyabun 10 часов назад

      Вы на сборах команду наоборот "разобрали" и теперь говорите о Чемпионстве? Такое ощущение что мы живем в параллельных мирах.

      2
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      Рейтинг: +1356

      DMитрий 10 часов назад

      «Задача, которую нужно купить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба

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