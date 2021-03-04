«Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах московского клуба на ближайшие годы.

– По поводу 100-летия клуба. Цель – выиграть чемпионство к этой дате?

– Мы для себя видим это не как далeкую цель, а как задачу, которую нужно выполнить позарез. В самое ближайшее время – в тот период, который входит в 100-летие. Под эти задачи мы все поставили себе чeткие сроки и ориентиры.