«Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах московского клуба на ближайшие годы.
– По поводу 100-летия клуба. Цель – выиграть чемпионство к этой дате?
– Мы для себя видим это не как далeкую цель, а как задачу, которую нужно выполнить позарез. В самое ближайшее время – в тот период, который входит в 100-летие. Под эти задачи мы все поставили себе чeткие сроки и ориентиры.
- «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
- Московский клуб отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
- В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Источник: «Чемпионат»