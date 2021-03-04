Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба

«Задача, которую нужно выполнить позарез». «Спартак» – о чемпионстве к 100-летию клуба

4 марта 2021, 18:59
31

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах московского клуба на ближайшие годы.

– По поводу 100-летия клуба. Цель – выиграть чемпионство к этой дате?

– Мы для себя видим это не как далeкую цель, а как задачу, которую нужно выполнить позарез. В самое ближайшее время – в тот период, который входит в 100-летие. Под эти задачи мы все поставили себе чeткие сроки и ориентиры.

  • «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ.
  • Московский клуб отметит 100-летний юбилей 18 апреля 2022 года.
  • В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1614873841
Новость для алармоборатных падалей
Ответить
slavа0508
1614874031
Как сейчас обстоят дела то о чемпионстве можно забыть,,,,,пока клубом будут рулить,любовницы ,жёны,братья,,,
Ответить
paracetamol
1614874444
Гы! 100-летняя свинья, кому она нужна?
Ответить
Best_forever
1614875462
Столетие клуба в 1935 году!!! Директор клуба не знает, что отцы основатели братья Старостины создали клуб в середине 30-х годов! Читайте книгу Андрея Старостина "Большой футбол"", козлы типа мележикова! Он подробно описал как это было. Я читал еще в юности, потом специально еще раз нашел это место! Не позорьте заслуженных людей, которых уже нет с нами!
Ответить
777+
1614876348
Скоро, скоро будет юбилей! И поросятам "стукнет" сотка, А чемпионство к юбилею - нет, не факт! Когда-то оно будет, есть еще двухсотка!!!
Ответить
Из Твери Леха
1614877599
Читаю вики, а там 18 апреля 22 года какой-то РГО Сокол. Вы че там, попутали? чемпионство отменяется как минимум до 2035, да и то к тому моменту спартак разве что лигу фнл выиграет.
Ответить
NewLife
1614878965
Совок неистребим. В руководстве Спартака, к моему большому сожалению, собрались люди из прошлого, которые просто не способны ни на что конструктивное, кроме как на памятные даты, как в прошлом веке, соц обязательства и прочую херню.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1614884782
Может проще выполнить ПОЗАРЕЗ ? И всё.
Ответить
Ганнибал Лектор
1614887406
На сегодняшний день и по составу, и по тренерскому штабу, и по менеджменту мясу до чемпионства как тамбову до финансового благополучия. Одни лозунги. Тут вариант один: если федун поставит рфс ультиматум - или тащите нас к чемпионству, или снимаемся.
Ответить
Nevsky_RU
1614890669
Позарез? Т.е. в случае фейла, т.е. с вероятностью 100%, свиней прирежут?
Ответить
Главные новости
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
2
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Все новости
Все новости
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
10
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
14
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+