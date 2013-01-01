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    «В ожидании нового…» «Динамо» выпустило новогодний ролик

    «Динамо» опубликовало новогодний видеоролик, посвященный болельщикам столичного клуба.

    «На протяжении всего года вы поддерживали нас на трибунах и у экранов. Футбол ушeл на новогодние каникулы, и теперь мы хотим поделиться своей поддержкой с вами!

    Сейчас каждый из нас находится в ожидании чего-то нового… Пусть всe получится в 2022 году! Болеем за вас так же эмоционально», – говорится в сообщении «Динамо» под видео.

    • «Динамо» ушло на зимний перерыв на 2-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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