«В ожидании нового…» «Динамо» выпустило новогодний ролик

«Динамо» опубликовало новогодний видеоролик, посвященный болельщикам столичного клуба.
«На протяжении всего года вы поддерживали нас на трибунах и у экранов. Футбол ушeл на новогодние каникулы, и теперь мы хотим поделиться своей поддержкой с вами!
Сейчас каждый из нас находится в ожидании чего-то нового… Пусть всe получится в 2022 году! Болеем за вас так же эмоционально», – говорится в сообщении «Динамо» под видео.
- «Динамо» ушло на зимний перерыв на 2-м месте.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
Источник: ютуб-канал «Динамо»