«В ожидании нового…» «Динамо» выпустило новогодний ролик

«Динамо» опубликовало новогодний видеоролик, посвященный болельщикам столичного клуба.

«На протяжении всего года вы поддерживали нас на трибунах и у экранов. Футбол ушeл на новогодние каникулы, и теперь мы хотим поделиться своей поддержкой с вами!

Сейчас каждый из нас находится в ожидании чего-то нового… Пусть всe получится в 2022 году! Болеем за вас так же эмоционально», – говорится в сообщении «Динамо» под видео.