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    «Зенит» обсудит с фанатами их отказ оформлять Fan ID

    «Зенит» будет работать с болельщиками по вопросу оформления паспортов для похода на футбол (Fan ID). Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

    «Fan ID? Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой это и обсудим», – сказал Медведев.

    • Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.
    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

    Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6156

      BarStep 14 минут назад

      А что там обсуждать?!
      Закон есть закон..

      Не хочешь соблюдать ПДД - не садись за руль..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12219

      Литейный4 39 минут назад

      Введут закон и никуда не денутся. Разве что к телевизору прилипнут. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +68374

      insider_retro > Литейный4 10 минут назад

      Без стадика и проявлений себя на трибунах, они быстро сдуются и потеряют остатки веса... С такими уже и обсуждать никто ничего не станет... А трибуны заполнятся и без них...
      Пожалуй, время околофутболья, бесчинств и безнаказанности уходят в прошлое...

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