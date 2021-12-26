«Зенит» обсудит с фанатами их отказ оформлять Fan ID

«Зенит» будет работать с болельщиками по вопросу оформления паспортов для похода на футбол (Fan ID). Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Fan ID? Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой это и обсудим», – сказал Медведев.

Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID