Гвардиола: «Думаю, «Манчестер Сити» подпишет нападающего летом»

Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анонсировал трансфер форварда на вход. Он случится летом.

«Рано или поздно нужно будет приобрести одного футболиста на позицию нападающего, чтобы у нас был больной выбор в атакующей линии. Думаю, что это произойдет летом», – цитирует Гвардиолу Sportbox со ссылкой на Daily Mail.

В составе «Манчестер Сити» есть только 1 центрфорвард – Габриэль Жезус .

. Манчестерцы лидируют в АПЛ.

Однако по забитым голам «Манчестер Сити» 2-й после «Ливерпуля» (44 мяча против 50).

Гвардиола: «Вратарь более важен в футболе, чем нападающий»