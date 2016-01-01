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    Гвардиола: «Думаю, «Манчестер Сити» подпишет нападающего летом»

    Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анонсировал трансфер форварда на вход. Он случится летом.

    «Рано или поздно нужно будет приобрести одного футболиста на позицию нападающего, чтобы у нас был больной выбор в атакующей линии. Думаю, что это произойдет летом», – цитирует Гвардиолу Sportbox со ссылкой на Daily Mail.

    • В составе «Манчестер Сити» есть только 1 центрфорвард – Габриэль Жезус.
    • Манчестерцы лидируют в АПЛ.
    • Однако по забитым голам «Манчестер Сити» 2-й после «Ливерпуля» (44 мяча против 50).

    Гвардиола: «Вратарь более важен в футболе, чем нападающий»

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    Источник: Sportbox

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