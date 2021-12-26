Гвардиола: «Вратарь более важен в футболе, чем нападающий»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем вратаре Эдерсоне. Он лучший в сезоне топ-5 лиг Европы по сухим матчам.

«Эдерсон – один из лучших футболистов, подписавших контракт с «Манчестер Сити». Сейчас у нас лучшая версия Эдди.

Он очень важный игрок. Голкипер более важен, чем нападающий. У вратаря фундаментальное значение», – считает Гвардиола.

28-летний Эдерсон начинал профессиональную карьеру в Португалии.

С 2017 года он вызывается в сборную Бразилии.

С ней он брал Кубок Америки.

Эдерсон провел 100-й сухой матч за «Манчестер Сити»