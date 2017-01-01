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    Гвардиола: «Вратарь более важен в футболе, чем нападающий»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем вратаре Эдерсоне. Он лучший в сезоне топ-5 лиг Европы по сухим матчам.

    «Эдерсон – один из лучших футболистов, подписавших контракт с «Манчестер Сити». Сейчас у нас лучшая версия Эдди.

    Он очень важный игрок. Голкипер более важен, чем нападающий. У вратаря фундаментальное значение», – считает Гвардиола.

    • 28-летний Эдерсон начинал профессиональную карьеру в Португалии.
    • С 2017 года он вызывается в сборную Бразилии.
    • С ней он брал Кубок Америки.

    Эдерсон провел 100-й сухой матч за «Манчестер Сити»

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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