Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев намерен сохранить Дзюбу в «Зените», несмотря на нежелание Семака (Metaratings)

Медведев намерен сохранить Дзюбу в «Зените», несмотря на нежелание Семака (Metaratings)

26 декабря 2021, 11:28
25

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев хочет сохранить форварда Артема Дзюбу в команде. С игроком могут продлить контракт, истекающий летом.

Однако главный тренер Сергей Семак желает, чтобы Дзюба покинул «Зенит».

  • Подписать Дзюбу хочет «Рубин».
  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

«Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings)

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1640508905
Чубе нельзя уходить... Семёныча кондрат ипанет
Ответить
nik55
1640509086
деревянный уже и до директора добрался
Ответить
волчарик
1640509689
А это уже неприятно.Непонимание на верху ведет к проблемам в команде
Ответить
Ziklop
1640513912
этот медведь угробит команду.
Ответить
jet andy
1640514136
Медведев, вали обратно в сосиску!
Ответить
Plyash
1640514901
Теперь такую чушь будут муссировать,пока не начнётся продолжение чемпионата.Что бы не забыли про медийную порно-звезду инета из Зенита, "милейшего" парня Артёмку и по совместительству же - отвратительного урода по жизни.
Ответить
Форвард 79
1640517220
Вот это и плохо! В наших клубах за частую на мнение тренера пос@ть. Какой смысл оставлять игрока если тренер на него не расчитывает. Если не доверяете тренеру, то меняйте его. Тренер должен иметь право накладывать вето на трансферы клуба, иначе нет ни какого права требовать от него результата
Ответить
portero
1640517547
Ну тогда может и не Семак такой слабый тренер, а руководство полные мудозвоны, впрочем почти везде такие братаны и родственники поставлены на доходные места, а работать только мешают, тем кто хочет и умеет работать...
Ответить
neveldomha
1640519650
Пока лично не услышу это от Семака, а не от подъездных старух, все это свинячьи домыслы.
Ответить
Fusballer
1640520553
Нешуточная борьба идёт за большого игрока. Думаю, скоро и Барса подключится.
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
1
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
11
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
4
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
Все новости
Все новости
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
4
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
26
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
17
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+