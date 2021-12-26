Медведев намерен сохранить Дзюбу в «Зените», несмотря на нежелание Семака (Metaratings)

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев хочет сохранить форварда Артема Дзюбу в команде. С игроком могут продлить контракт, истекающий летом.

Однако главный тренер Сергей Семак желает, чтобы Дзюба покинул «Зенит».

Подписать Дзюбу хочет «Рубин».

Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

«Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings)