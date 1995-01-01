Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Медведев намерен сохранить Дзюбу в «Зените», несмотря на нежелание Семака (Metaratings)

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев хочет сохранить форварда Артема Дзюбу в команде. С игроком могут продлить контракт, истекающий летом.

    Однако главный тренер Сергей Семак желает, чтобы Дзюба покинул «Зенит».

    • Подписать Дзюбу хочет «Рубин».
    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

    «Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

    «Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:28
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +665

      jet andy 3 минуты назад

      Медведев, вали обратно в сосиску!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2371

      Ziklop 7 минут назад

      этот медведь угробит команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12085

      NewLife 1 час назад

      Это подозрительно !)) Пупсик уже предвкушал, а тут....)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1672

      altezzik 1 час назад

      дзюбу в квн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2198

      волчарик 1 час назад

      А это уже неприятно.Непонимание на верху ведет к проблемам в команде

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23623

      vladimir-7 1 час назад

      Медведев и Семак продолжают разыгрывать спектакль, оставить
      или выгнать Дзюбу из команды, а все понимают, что этот вопрос
      решит Миллер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12611

      Cleaner 1 час назад

      На мнение Семака руководство Зенита не обращает никакого внимания. Вспомните, как он с Кокориным носился. Скорее расстанутся с Семаком, чем с Дзюбой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26613

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Поспал бы ты до весны , медвед .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6488

      nik55 1 час назад

      деревянный уже и до директора добрался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12202

      Литейный4 1 час назад

      Кто бы самого Медведева выпер обратно в хоккей. Там у него лучше получалось. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2371

      Ziklop > Литейный4 6 минут назад

      там тоже развалить у него получалось лучше.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92382
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68360
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru