Экс-агент Абрамов: «В «Спартаке» при Романцеве шутил только Ледяхов. Он говорил: «Не позволю затыкать мне рот даже Олегу Ивановичу»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал об атмосфере «Спартака» 90-х годов. По его словам, Олегу Романцеву не нравилось, когда футболисты были несерьезны и шутили.

«В «Спартаке» при Романцеве позволял себе шутить только Игорь Ледяхов. Ему было глубоко наплевать на мнение главного тренера. Он мне говорил: «Володя, выгонят – пойду к отцу в Сочи торговать пивом. Но не позволю затыкать мне рот даже Олегу Ивановичу».

Поэтому Олег Иванович его первым продал в Испанию. Вот и все. Игорю это и было нужно», – сказал Абрамов.