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    Экс-агент Абрамов: «В «Спартаке» при Романцеве шутил только Ледяхов. Он говорил: «Не позволю затыкать мне рот даже Олегу Ивановичу»

    Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал об атмосфере «Спартака» 90-х годов. По его словам, Олегу Романцеву не нравилось, когда футболисты были несерьезны и шутили.

    «В «Спартаке» при Романцеве позволял себе шутить только Игорь Ледяхов. Ему было глубоко наплевать на мнение главного тренера. Он мне говорил: «Володя, выгонят – пойду к отцу в Сочи торговать пивом. Но не позволю затыкать мне рот даже Олегу Ивановичу».

    Поэтому Олег Иванович его первым продал в Испанию. Вот и все. Игорю это и было нужно», – сказал Абрамов.

    • Ледяхов был в «Спартаке» с 1992 по 1994 год.
    • Затем он 8 лет выступал за хихонский «Спортинг».
    • Сейчас Ледяхов в футболе не работает.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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