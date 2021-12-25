Клубы из МЛС и Шотландии сделали предложения «Сочи» по Кассьерре («Чемпионат»)

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может покинуть клуб уже зимой. Им интересуются в Северной Америке и Шотландии.
«Несколько зарубежных клубов хотят приобрести Кассьерру уже этой зимой. В «Сочи» уже пришли предложения от клуба из МЛС и клуба из чемпионата Шотландии. Есть и другие претенденты», – сообщил источник.
- «Сочи» купил колумбийца летом у португальского «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро.
- В 11 матчах РПЛ Кассьерра забил 8 голов, сделал 2 ассиста.
- Контракт игрока с «Сочи» истекает в 2023 году.
Источник: «Чемпионат»