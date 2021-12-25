Дюмфрис: «У меня было предложение от «Эвертона», но я реально хотел в «Интер»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал, что предпочел итальянцев переходу в АПЛ. Миланцы купили игрока летом у ПСВ.
«Для заключения сделки с «Интером» потребовалось некоторое время, но, когда это произошло, я был по-настоящему счастлив. Я каждый день разговаривал со своим агентом Мино Райолой, я реально хотел присоединиться к «Интеру».
Я также получил предложение от «Эвертона», но я без раздумий принял приглашение «Интера», – сказал Дюмфрис.
- «Интер» заплатил за нидерландца 12,5 миллиона евро.
- В сезоне Серии А у Дюмфриса 16 матчей, 3 гола, 2 результативных паса.
- «Интер» лидирует в таблице.
Источник: FedeNerazzurra