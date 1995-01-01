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    Мэр Казани: «Рубину» не хватает одного – денег. Надо с ними помочь, и команда станет чемпионом»

    Ильсур Метшин, мэр Казани, призвал увеличить финансирование «Рубина». Также он отметил качественный кадровый потенциал клуба.

    «Леонид Слуцкий – красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов – великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного – денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим.

    Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база – великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», – считает Метшин.

    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
    • Несмотря на это, клуб не планирует увольнять Слуцкого.
    • В 1-м официальном матче 2022-го года «Рубин» сыграет с «Зенитом».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +246

      v.v.navashinsky 9 минут назад

      МЭР,так помоги,или что,ДЕНЕГ НЕТ???Тогда объяви в регионе сбор средств по СМС!!!

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      Рейтинг: +11145

      Fusballer 56 минут назад

      А ху-ху не хо-хо?

      0
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      Рейтинг: +22134

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Запредельный тренер, запредельные игроки, запредельные условия... А деньги-то на что??? У Рубина есть очевидное слабое звено, и оно начинает опускать команду вниз, но это не деньги.

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