Мэр Казани: «Рубину» не хватает одного – денег. Надо с ними помочь, и команда станет чемпионом»

Ильсур Метшин, мэр Казани, призвал увеличить финансирование «Рубина». Также он отметил качественный кадровый потенциал клуба.

«Леонид Слуцкий – красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов – великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного – денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим.

Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база – великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», – считает Метшин.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м.

Несмотря на это, клуб не планирует увольнять Слуцкого.

В 1-м официальном матче 2022-го года «Рубин» сыграет с «Зенитом».

«Рубин» выпустил «Не новогодний клип». Слуцкий спел за роялем