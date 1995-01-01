Мэр Казани: «Рубину» не хватает одного – денег. Надо с ними помочь, и команда станет чемпионом»

МЭР,так помоги,или что,ДЕНЕГ НЕТ???Тогда объяви в регионе сбор средств по СМС!!!
Ильсур Метшин, мэр Казани, призвал увеличить финансирование «Рубина». Также он отметил качественный кадровый потенциал клуба.
«Леонид Слуцкий – красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов – великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного – денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим.
Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база – великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», – считает Метшин.
- «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
- Несмотря на это, клуб не планирует увольнять Слуцкого.
- В 1-м официальном матче 2022-го года «Рубин» сыграет с «Зенитом».
«Рубин» выпустил «Не новогодний клип». Слуцкий спел за роялем