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  • Мэр Казани: «Рубину» не хватает одного – денег. Надо с ними помочь, и команда станет чемпионом»

Мэр Казани: «Рубину» не хватает одного – денег. Надо с ними помочь, и команда станет чемпионом»

24 декабря 2021, 19:29
8

Ильсур Метшин, мэр Казани, призвал увеличить финансирование «Рубина». Также он отметил качественный кадровый потенциал клуба.

«Леонид Слуцкий – красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов – великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного – денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим.

Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база – великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», – считает Метшин.

  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
  • Несмотря на это, клуб не планирует увольнять Слуцкого.
  • В 1-м официальном матче 2022-го года «Рубин» сыграет с «Зенитом».

«Рубин» выпустил «Не новогодний клип». Слуцкий спел за роялем

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1640365462
Запредельный тренер, запредельные игроки, запредельные условия... А деньги-то на что??? У Рубина есть очевидное слабое звено, и оно начинает опускать команду вниз, но это не деньги.
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Fusballer
1640366434
А ху-ху не хо-хо?
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yorgenbarenz
1640413751
Отсюда вытекает: Раз всё хорошо,то деньги есть.В противном случае,игроки и тренер после тренировок сидели бы на вокзалах и попрошайничали,засучив штанины на раскрашенных под язвы ногах.
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Борисыч1
1640419296
Что мешает этим великолепным игрокам, собранным в шикарную команду, выигрывать на поле? Они голодают, и поэтому проиграли три матча подряд? Как тут могут помочь деньги? Игроки не шевелятся даром? Рефлекс такой? Или ещё ЧЁ, объясните!
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Vitaga
1640433528
так думают и китайские олигархи и арабские шейхи.... у них денег поболее... никакого бюджета Татарстана не хватит. слова Метшина показывают его некомпетентность в футболе. это не война где нужны деньги деньги и снова деньги. во время локдауна в НХЛ в Ак Барс собрали наверное всех мировых звезд играющих там и что? вылетели в плей-оф практически сразу.
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Garrincha58
1640437508
тренера надо, а не шоумена и игроков настоящих, а не всяких Хвичей зазвездившихся смотрящих уже второй год на запад
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