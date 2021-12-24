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  • «Рубин» выпустил «Не новогодний клип». Слуцкий спел за роялем

«Рубин» выпустил «Не новогодний клип». Слуцкий спел за роялем

24 декабря 2021, 19:18
4

Как и в прошлом году, «Рубин» выпустил видеоролик, посвященный Новому году. Главный тренер Леонид Слуцкий и игроки выступили в качестве певцов.

«Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвeртое и долгожданное возвращение в еврокубки. Но… вторая половина вышла ещe более поучительной.

Любое поражение влечeт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание – это не сдаться, когда что-то идeт не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой – и в радости, и в горе!

С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!» – написал «Рубин» в описании видео.

  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
  • Несмотря на это, клуб не планирует увольнять Слуцкого.
  • В 1-м официальном матче 2022-го года «Рубин» сыграет с «Зенитом».

Источник: ютуб-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1640365103
Красиво. А вот на поле (((...
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Plyash
1640385138
Ужасный английский у Слуцкера,просто блевантин.Пой на родном языке,придурок казанский.
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yorgenbarenz
1640413475
Надо бы на русском языке классику исполнить :Последний нынешний денёчек...."
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Vitaga
1640432575
клипы у Рубина отлично получаются. играли бы так) а так все рубиновские видео наверное лучшие у нас в лиге. и красивые и душевные. любителям правильного английского - слушайте Битлов придурок.
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