«Рубин» выпустил «Не новогодний клип». Слуцкий спел за роялем

Как и в прошлом году, «Рубин» выпустил видеоролик, посвященный Новому году. Главный тренер Леонид Слуцкий и игроки выступили в качестве певцов.

«Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвeртое и долгожданное возвращение в еврокубки. Но… вторая половина вышла ещe более поучительной.

Любое поражение влечeт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание – это не сдаться, когда что-то идeт не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой – и в радости, и в горе!

С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!» – написал «Рубин» в описании видео.