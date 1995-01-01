Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Рубин» выпустил «Не новогодний клип». Слуцкий спел за роялем

    Как и в прошлом году, «Рубин» выпустил видеоролик, посвященный Новому году. Главный тренер Леонид Слуцкий и игроки выступили в качестве певцов.

    «Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвeртое и долгожданное возвращение в еврокубки. Но… вторая половина вышла ещe более поучительной.

    Любое поражение влечeт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание – это не сдаться, когда что-то идeт не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой – и в радости, и в горе!

    С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!» – написал «Рубин» в описании видео.

    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
    • Несмотря на это, клуб не планирует увольнять Слуцкого.
    • В 1-м официальном матче 2022-го года «Рубин» сыграет с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:18
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92337
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68355
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru