Сайманов: «Не уходит ли Слуцкий из «Рубина»? Да вы что?! Хвича тоже остается»

«Рубин» не планирует отставку главного тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

«Не уходит ли Слуцкий? Да вы что?! Да вы что?! Да вы что?!

Хвича тоже остается. Если дадут 20 миллионов евро, то не смогу отказаться, наверное», – сказал Сайманов.