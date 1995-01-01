Сайманов: «Не уходит ли Слуцкий из «Рубина»? Да вы что?! Хвича тоже остается»

20 лимонов..? кто же тебе даст столько за Хвичу..?) ему цена 10 лимонов в хорошую погоду, а в плохую - скидка 30 процентов...
«Рубин» не планирует отставку главного тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.
«Не уходит ли Слуцкий? Да вы что?! Да вы что?! Да вы что?!
Хвича тоже остается. Если дадут 20 миллионов евро, то не смогу отказаться, наверное», – сказал Сайманов.
- Грузином интересуются «Эвертон», «Саутгемптон», «Вест Хэм».
- «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
- Слуцкий работает в клубе 2 года.