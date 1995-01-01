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    Сайманов: «Не уходит ли Слуцкий из «Рубина»? Да вы что?! Хвича тоже остается»

    «Рубин» не планирует отставку главного тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

    «Не уходит ли Слуцкий? Да вы что?! Да вы что?! Да вы что?!

    Хвича тоже остается. Если дадут 20 миллионов евро, то не смогу отказаться, наверное», – сказал Сайманов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19347

      JTherry 1 минуту назад

      20 лимонов..? кто же тебе даст столько за Хвичу..?) ему цена 10 лимонов в хорошую погоду, а в плохую - скидка 30 процентов...

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