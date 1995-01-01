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    Рейтинг ФИФА: Канада – лучшая сборная 2021 года

    Из обновленного рейтинга ФИФА следует, что лучшей сборной 2021 года стала Канада. Североамериканцы в течение года заработали 130,32 очка – больше, чем любая другая команда.

    За 12 месяцев Канада поднялась с 78-го на 40-е место. Это максимальный рывок среди всех сборных.

    • Канада лидирует в отборочной группе и может впервые с 1986 года сыграть на ЧМ.
    • В отборе КОНКАКАФ сыграно 8 туров из 14.
    • Самый дорогой игрок Канады – Альфонсо Дэвис из «Баварии» (70 миллионов евро).

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    Источник: ФИФА

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    Сегодня, 19:01
    Комментарии5
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      Рейтинг: +785

      сутулая собака и лисы 14 минут назад

      стоит отметить, эти рейтинги работают не лучше голосования за золотой мяч.

      проголосовала вся латинская Америка за Месси - всё, он обладатель ЗМ.
      обыграла Канада сборную США, Мексику, Панаму, Гондурас и Никарагуа - всё, лучшая сборная мира.

      0
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      Рейтинг: +1254

      Sedoi_Goblin 56 минут назад

      Оба-на у-ГОЛ шоу))) А эти кренделя,оказывается,не только шайбу гонять по полю умеют!)) Что творят канадцы!!!)))

      2
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      Рейтинг: +5365

      GoldPlayFIFARus9 > Sedoi_Goblin 20 минут назад

      Да ты на состав посмотри, половина угольков. Прям на лице написано что чистокровные канадцы.

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      Рейтинг: +4773

      R_a_i_n > GoldPlayFIFARus9 16 минут назад

      Тьфу блин... я то думал Канадцы научились по мячу пинать... а
      тут...

      0
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      Рейтинг: +147

      КУКУШКА 2 часа назад

      За то наши благодаря физруку Стасику на одном месте.

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