Рейтинг ФИФА: Канада – лучшая сборная 2021 года

стоит отметить, эти рейтинги работают не лучше голосования за золотой мяч.
проголосовала вся латинская Америка за Месси - всё, он обладатель ЗМ.
обыграла Канада сборную США, Мексику, Панаму, Гондурас и Никарагуа - всё, лучшая сборная мира.
Из обновленного рейтинга ФИФА следует, что лучшей сборной 2021 года стала Канада. Североамериканцы в течение года заработали 130,32 очка – больше, чем любая другая команда.
За 12 месяцев Канада поднялась с 78-го на 40-е место. Это максимальный рывок среди всех сборных.
- Канада лидирует в отборочной группе и может впервые с 1986 года сыграть на ЧМ.
- В отборе КОНКАКАФ сыграно 8 туров из 14.
- Самый дорогой игрок Канады – Альфонсо Дэвис из «Баварии» (70 миллионов евро).
Футболисты сборной Канады отпраздновали гол в ворота Мексики в снегу
Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию