Рейтинг ФИФА: Канада – лучшая сборная 2021 года

Из обновленного рейтинга ФИФА следует, что лучшей сборной 2021 года стала Канада. Североамериканцы в течение года заработали 130,32 очка – больше, чем любая другая команда.

За 12 месяцев Канада поднялась с 78-го на 40-е место. Это максимальный рывок среди всех сборных.

Канада лидирует в отборочной группе и может впервые с 1986 года сыграть на ЧМ.

В отборе КОНКАКАФ сыграно 8 туров из 14.

Самый дорогой игрок Канады – Альфонсо Дэвис из «Баварии» (70 миллионов евро).

Футболисты сборной Канады отпраздновали гол в ворота Мексики в снегу

Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию