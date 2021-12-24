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Рейтинг ФИФА: Канада – лучшая сборная 2021 года

24 декабря 2021, 19:01
28

Из обновленного рейтинга ФИФА следует, что лучшей сборной 2021 года стала Канада. Североамериканцы в течение года заработали 130,32 очка – больше, чем любая другая команда.

За 12 месяцев Канада поднялась с 78-го на 40-е место. Это максимальный рывок среди всех сборных.

  • Канада лидирует в отборочной группе и может впервые с 1986 года сыграть на ЧМ.
  • В отборе КОНКАКАФ сыграно 8 туров из 14.
  • Самый дорогой игрок Канады – Альфонсо Дэвис из «Баварии» (70 миллионов евро).

Футболисты сборной Канады отпраздновали гол в ворота Мексики в снегу

Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию

Источник: ФИФА
КОНКАКАФ Канада
Комментарии (28)
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Sedoi_Goblin
1640366441
Оба-на у-ГОЛ шоу))) А эти кренделя,оказывается,не только шайбу гонять по полю умеют!)) Что творят канадцы!!!)))
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сутулая собака и лисы
1640368970
стоит отметить, эти рейтинги работают не лучше голосования за золотой мяч. проголосовала вся латинская Америка за Месси - всё, он обладатель ЗМ. обыграла Канада сборную США, Мексику, Панаму, Гондурас и Никарагуа - всё, лучшая сборная мира.
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Skull_Boy
1640369987
Не каждый может выиграть у могучей сборной Гондураса или Белиза
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BRO_football
1640371788
Канада пошла по стопам США - сами не умеем играть в футбол, значит наберём иностранцев, которые играть умеют. Да ещё и с кем играть? Из сильных соперников у Канады - США и Мексика. А с остальными сборными с островов, за который действительно играют коренные жители, просто смешно сравнивать.
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portero
1640414302
Посмотрим на эту супер сборную в деле с командами посильнее...
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Plyash
1640415658
Канада,браво.А то всё хоккей,да хоккей...Теперь и здесь России по лбу щёлкнула.
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zigbert
1640439577
Прогресс нельзя не заметить. Но главный экзамен будет (если попадут) на ЧМ 2022.
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