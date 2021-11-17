Футболисты сборной Канады отпраздновали гол в ворота Мексики в снегу

красиво)
в то время как у нас в стране футбол катится ниже плинтуса
в сша и канаде набирает ход
ахахахахах
Игроки сборной Канады необычно отпраздновали второй гол в ворота Мексики во время отборочного матча ЧМ-2022 (2:1). Канадцы побежали в снег, который скопился неподалеку от поля.
Автором мяча, который отпраздновали таким образом, был форвард «Бешикташа» Кайл Ларин.
- Встреча проходила в Эдмонтоне.
- Канада лидирует в группе и может впервые с 1986 года сыграть на ЧМ.
- В отборе КОНКАКАФ сыграно 8 туров из 14.
Most Canadian celebration of all time. #CanMNT pic.twitter.com/tDQTkn2BoZ— Alex Broad (@alexanderjbroad) November 17, 2021