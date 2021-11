Футболисты сборной Канады отпраздновали гол в ворота Мексики в снегу

Игроки сборной Канады необычно отпраздновали второй гол в ворота Мексики во время отборочного матча ЧМ-2022 (2:1). Канадцы побежали в снег, который скопился неподалеку от поля.

Автором мяча, который отпраздновали таким образом, был форвард «Бешикташа» Кайл Ларин.

Most Canadian celebration of all time. #CanMNT pic.twitter.com/tDQTkn2BoZ