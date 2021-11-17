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    Футболисты сборной Канады отпраздновали гол в ворота Мексики в снегу

    Игроки сборной Канады необычно отпраздновали второй гол в ворота Мексики во время отборочного матча ЧМ-2022 (2:1). Канадцы побежали в снег, который скопился неподалеку от поля.

    Автором мяча, который отпраздновали таким образом, был форвард «Бешикташа» Кайл Ларин.

    • Встреча проходила в Эдмонтоне.
    • Канада лидирует в группе и может впервые с 1986 года сыграть на ЧМ.
    • В отборе КОНКАКАФ сыграно 8 туров из 14.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3930

      FENIX-SL 14 минут назад

      красиво)
      в то время как у нас в стране футбол катится ниже плинтуса
      в сша и канаде набирает ход
      ахахахахах

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      Рейтинг: +7562

      FanatSerj 46 минут назад

      О хоть где-то нормальный футбол как в России, со снегом и сугробами, уж получше чем водное поло в Сплите )))

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