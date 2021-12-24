Совфед одобрил закон о введении Fan ID в России

В ходе сегодняшнего заседания Совета Федерации был одобрен закон о введении системы Fan ID.

Для доступа на соревнования, перечень которых определит правительство, зрители смогут попасть только с так называемым «паспортом болельщика».

Изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года. Оформить персонифицированную карту можно будет на портале госуслуг.

На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.

Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID