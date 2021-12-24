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Совфед одобрил закон о введении Fan ID в России

24 декабря 2021, 13:29
12

В ходе сегодняшнего заседания Совета Федерации был одобрен закон о введении системы Fan ID.

Для доступа на соревнования, перечень которых определит правительство, зрители смогут попасть только с так называемым «паспортом болельщика».

Изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года. Оформить персонифицированную карту можно будет на портале госуслуг.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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Axe111
1640342130
Фу
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CSKA471
1640342632
ДЭбuлы, и так еле сталионы на треть забивались, сейчас и четверти не будет
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Vitaga
1640342976
тотальный контроль над всем. чипизация населения продолжается.скоро камеры в сортиры начнут втыкать каждому. мног срешь-значит имеешь левые доходы. надо платить налог. живешь в экологичном районе-плати налог за воздух
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prtcs
1640343841
Принимают закон те, кто везде ходит без пропусков, которые навязывают сейчас народу.
Ответить
vladimir-7
1640343898
Кто бы сомневался, что ручной Совфед, во главе с вечно молодой комсомолкой, не одобрит закон о введении Fan ID, причем деньги выделены хорошие, можно приступать к их адресному распределению.
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NewLife
1640346822
Теперь любой болельщик сможет носить гордое имя Fan, благодаря бабе Вале.
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Snek
1640347940
Чего добиваются? Чтобы мы на стадион не ходили? Ну и, пожалуйста, всё равно они наши клубы с наших налогов спонсируют.
Ответить
Dr.Metal
1640350003
Ну теперь и 10-тысячных стадионов будет слишком. Аля улю Лужники и тому подобные
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Artemka444
1640416854
Ни где такого нету, только у нас клоунада, дальше веселее будет!!!
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Hektor 84
1640543096
Лучше бы лимит отменили
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