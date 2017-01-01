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    Совфед одобрил закон о введении Fan ID в России

    В ходе сегодняшнего заседания Совета Федерации был одобрен закон о введении системы Fan ID.

    Для доступа на соревнования, перечень которых определит правительство, зрители смогут попасть только с так называемым «паспортом болельщика».

    Изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года. Оформить персонифицированную карту можно будет на портале госуслуг.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

    Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +12057

      NewLife 6 минут назад

      Теперь любой болельщик сможет носить гордое имя Fan, благодаря бабе Вале.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15468

      Garrincha58 44 минуты назад

      поддерживаю Ландскрону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23594

      vladimir-7 55 минут назад

      Кто бы сомневался, что ручной Совфед, во главе с вечно молодой
      комсомолкой, не одобрит закон о введении Fan ID, причем деньги выделены хорошие, можно приступать к их адресному распределению.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1956

      prtcs 56 минут назад

      Принимают закон те, кто везде ходит без пропусков, которые навязывают сейчас народу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +778

      mama1991 1 час назад

      Нам в Крыму ваще п о х у й

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23594

      vladimir-7 > mama1991 45 минут назад

      ... а нам в России вообще по-щиколотки, ступни вытер
      и пошёл дальше с песней "День победы, порохом ЗАПАХ..".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +605

      Vitaga 1 час назад

      тотальный контроль над всем. чипизация населения продолжается.скоро камеры в сортиры начнут втыкать каждому. мног срешь-значит имеешь левые доходы. надо платить налог. живешь в экологичном районе-плати налог за воздух

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2018

      CSKA471 1 час назад

      ДЭбuлы, и так еле сталионы на треть забивались, сейчас и четверти не будет

      3
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      Рейтинг: +23594

      vladimir-7 > CSKA471 41 минуту назад

      Так они-то знают, что через пару лет стадионы, которые
      построили к ЧМ-2018, рухнут, но хотя бы без болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +3298

      Axe111 1 час назад

      Фу

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