Совфед одобрил закон о введении Fan ID в России

В ходе сегодняшнего заседания Совета Федерации был одобрен закон о введении системы Fan ID.
Для доступа на соревнования, перечень которых определит правительство, зрители смогут попасть только с так называемым «паспортом болельщика».
Изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года. Оформить персонифицированную карту можно будет на портале госуслуг.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
Весь фанатский актив «Зенита» отказался от оформления Fan ID
Источник: ТАСС