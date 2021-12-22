37-летний Силва продлит контракт с «Челси» до 2023 года (Фабрицио Романо)

«Челси» договорился о продлении контракта с 37-летним защитником Тиаго Силвой до 2023 года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны подпишут новое соглашение в ближайшие несколько недель или месяцев.

Лондонский клуб по-прежнему не может договориться о продлении контракта с защитником Антонио Рюдигером. Летом он может перейти в «Реал» на правах свободного агента.