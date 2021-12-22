37-летний Силва продлит контракт с «Челси» до 2023 года (Фабрицио Романо)

«Челси» договорился о продлении контракта с 37-летним защитником Тиаго Силвой до 2023 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны подпишут новое соглашение в ближайшие несколько недель или месяцев.
Лондонский клуб по-прежнему не может договориться о продлении контракта с защитником Антонио Рюдигером. Летом он может перейти в «Реал» на правах свободного агента.
- Силва провел 20 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
- На счету Рюдигера 2 гола и 4 ассиста в 23 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо