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    В «Спартаке» опровергли возможную продажу стадиона академии в Сокольниках

    Пресс-служба «Спартака» дала комментарий по поводу информации о возможной продаже стадиона и других зданий клубной академии в Сокольниках.

    «Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция.

    В минувшем году завершeн капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже.

    Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и прочее. Тендер уже проведeн, договоры заключены, выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Все работы будут завершены в 2022 году», – говорится в комментарии пресс-службы.

    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      Конопляных дел мастер 6 минут назад

      Для фердуна главное земли, а не срамтак. Ему важнее нашлёпать округу человейниками, чем футбол. Гыгыгы

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