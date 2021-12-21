В «Спартаке» опровергли возможную продажу стадиона академии в Сокольниках

Пресс-служба «Спартака» дала комментарий по поводу информации о возможной продаже стадиона и других зданий клубной академии в Сокольниках.

«Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция.

В минувшем году завершeн капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже.

Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и прочее. Тендер уже проведeн, договоры заключены, выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Все работы будут завершены в 2022 году», – говорится в комментарии пресс-службы.