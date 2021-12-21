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    «Ведомости»: Федун выставил на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках. Участок оценивается в 6 миллиардов рублей

    Фирма «Частные активы», связанная с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, выставила на продажу стадион академии московского клуба в Сокольниках.

    По информации «Ведомостей», на продажу было выставлено 100% долей в ООО «СЗ «Стадион Спартак»: участок площадью 19,5 га в Малом Оленьем переулке в Сокольниках и ряд зданий футбольной академии «Спартака» им. Федора Черенкова, включая тренировочную базу и стадион на 3077 зрителей.

    Территория, которую продает Федун, оценивается в 6 миллиардов рублей при условии реализации полноценного девелоперского проекта.

    Решение по продаже площадки в Сокольниках связано с переездом академии клуба в район Тушино в рамках проекта «Тушино-2018». Вокруг стадиона «Спартака» планируют построить около 2 миллионов кв. м. недвижимости, включая жилье, спортивную и коммерческую инфраструктуру.

    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Ведомости»

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