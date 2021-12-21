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  • «Ведомости»: Федун выставил на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках. Участок оценивается в 6 миллиардов рублей

«Ведомости»: Федун выставил на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках. Участок оценивается в 6 миллиардов рублей

21 декабря 2021, 09:58
40

Фирма «Частные активы», связанная с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, выставила на продажу стадион академии московского клуба в Сокольниках.

По информации «Ведомостей», на продажу было выставлено 100% долей в ООО «СЗ «Стадион Спартак»: участок площадью 19,5 га в Малом Оленьем переулке в Сокольниках и ряд зданий футбольной академии «Спартака» им. Федора Черенкова, включая тренировочную базу и стадион на 3077 зрителей.

Территория, которую продает Федун, оценивается в 6 миллиардов рублей при условии реализации полноценного девелоперского проекта.

Решение по продаже площадки в Сокольниках связано с переездом академии клуба в район Тушино в рамках проекта «Тушино-2018». Вокруг стадиона «Спартака» планируют построить около 2 миллионов кв. м. недвижимости, включая жилье, спортивную и коммерческую инфраструктуру.

  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: «Ведомости»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (40)
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vladimir-7
1640071218
Свинарник выгоняют из Сокольников, однако он расширяется, но в Тушино.
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mamba9090909
1640072160
А "Ведомости" из обычного хотят сделать сенсацию?))
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Taps
1640072230
Вот тварь. Надо у него всё народное отобрать.
Ответить
ilichkadr
1640072426
Вот оно истинное лицо *********!
Ответить
ivany4
1640074786
Оптимизация активов является неизбежной частью большого бизнеса. Разговор о переезде академии идет уже 3 год, вероятно все готово и процесс обучения не будет прерываться.
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NewLife
1640077939
Теперь понятно, почему давно не слышно о выполнении обещания передать клуб болельщикам. Лене нужен Спартак, чтобы осваивать девелоперский бизнес; "Вокруг стадиона «Спартака» планируют построить около 2 миллионов кв. м. недвижимости, включая жилье, спортивную и коммерческую инфраструктуру."
Ответить
Bozigit
1640078140
Привет Спартак
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КСин
1640104125
молитесь мясные чтоб он и спартак продал арабам.
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