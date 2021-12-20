Черчесов: «Вчера прилетел в Будапешт. Все идет к тому, что подпишу контракт с «Ференцварошом»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Будапешт. В ближайшее время он должен возглавить «Ференцварош».
— Станислав Саламович, добрый день! Вас уже можно поздравить?
— Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба.
Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально. Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому всe идет.
— Какие у вас ожидания от новой работы?
— Рад, что я встретился с людьми, которые знают, что хотят и как они хотят этого добиться. В каком направлении хотят двигаться. Это, естественно, подкупает.
Сегодня будет встреча, на которой мы все подробно обсудим и расставим все точки. Думаю, что все идeт к тому, что я подпишу контракт. И дальше мы пойдем уже вместе. Пока это всe, что могу сказать.
- С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
- Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
- За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.