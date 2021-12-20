Черчесов: «Вчера прилетел в Будапешт. Все идет к тому, что подпишу контракт с «Ференцварошом»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Будапешт. В ближайшее время он должен возглавить «Ференцварош».

— Станислав Саламович, добрый день! Вас уже можно поздравить?

— Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба.

Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально. Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому всe идет.

— Какие у вас ожидания от новой работы?

— Рад, что я встретился с людьми, которые знают, что хотят и как они хотят этого добиться. В каком направлении хотят двигаться. Это, естественно, подкупает.

Сегодня будет встреча, на которой мы все подробно обсудим и расставим все точки. Думаю, что все идeт к тому, что я подпишу контракт. И дальше мы пойдем уже вместе. Пока это всe, что могу сказать.