Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Черчесов: «Вчера прилетел в Будапешт. Все идет к тому, что подпишу контракт с «Ференцварошом»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Будапешт. В ближайшее время он должен возглавить «Ференцварош».

    — Станислав Саламович, добрый день! Вас уже можно поздравить?

    — Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба.

    Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально. Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому всe идет.

    — Какие у вас ожидания от новой работы?

    — Рад, что я встретился с людьми, которые знают, что хотят и как они хотят этого добиться. В каком направлении хотят двигаться. Это, естественно, подкупает.

    Сегодня будет встреча, на которой мы все подробно обсудим и расставим все точки. Думаю, что все идeт к тому, что я подпишу контракт. И дальше мы пойдем уже вместе. Пока это всe, что могу сказать.

    • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
    • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
    • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:05
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11960

      NewLife 1 час назад

      Успехов и освоить простенький венгерский язык, Népszabadság, мать его...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18210

      derrik2000 1 час назад

      Желаю Стасу показать себя с очень хорошей стороны на капитанском мостике в Ференцвароше, этой очень известной команде, финалисте Кубка обладателей кубков 1975 года, где проиграла БЛИСТАТЕЛЬНОМУ киевскому Динамо Лобановского-Базилевича с Блохиным, Буряком, Веремеевым, Рудаковым, Колотовым, Трошкиным, Онищенко, Коньковым (к), Мунтяном, Матвиенко, Решко...
      САМЫЙ ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК У КЛУБНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ ИЗ СССР!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8592

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Как , можно приглашать этого бездаря ? Причем «Ференцварош» идет 2 !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1355

      Obojaemiy 2 часа назад

      хорошо, что по дальше от нас будет таракан

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92265
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68324
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru