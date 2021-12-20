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  • Черчесов: «Вчера прилетел в Будапешт. Все идет к тому, что подпишу контракт с «Ференцварошом»

Черчесов: «Вчера прилетел в Будапешт. Все идет к тому, что подпишу контракт с «Ференцварошом»

20 декабря 2021, 15:05
4

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Будапешт. В ближайшее время он должен возглавить «Ференцварош».

— Станислав Саламович, добрый день! Вас уже можно поздравить?

— Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба.

Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально. Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому всe идет.

— Какие у вас ожидания от новой работы?

— Рад, что я встретился с людьми, которые знают, что хотят и как они хотят этого добиться. В каком направлении хотят двигаться. Это, естественно, подкупает.

Сегодня будет встреча, на которой мы все подробно обсудим и расставим все точки. Думаю, что все идeт к тому, что я подпишу контракт. И дальше мы пойдем уже вместе. Пока это всe, что могу сказать.

  • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
  • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
  • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Obojaemiy
1640002214
хорошо, что по дальше от нас будет таракан
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САДЫЧОК
1640002692
Как , можно приглашать этого бездаря ? Причем «Ференцварош» идет 2 !
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derrik2000
1640003648
Желаю Стасу показать себя с очень хорошей стороны на капитанском мостике в Ференцвароше, этой очень известной команде, финалссте Кубка обладателей кубков 1975 года, где проиграла БЛИСТАТЕЛЬНОМУ киевскому Динамо Лобановского-Базилевича с Блохиным, Буряком, Веремеевым, Рудаковым, Колотовым, Трошкиным, Онищенко, Коньковым (к), Мунтяном, Матвиенко, Решко... САМЫЙ ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК У КЛУБНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ ИЗ СССР!
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NewLife
1640004143
Успехов и освоить простенький венгерский язык, Népszabadság, мать его...
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