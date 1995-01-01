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    Серия А. «Фиорентина» в меньшинстве удержала ничью с «Сассуоло», Кокорин остался на скамейке

    «Фиорентина» в 18-м туре Серии А ушла со счета 0:2 против «Сассуоло», добыв ничью. С 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Кристиана Бираги.

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. За 11 месяцев в Италии он ни разу не выходил в Серии А в старте.

    «Фиорентина» поднялась в зону еврокубков, опередив «Ювентус». «Сассуоло» занимает десятую строчку.

    Италия. Серия А. 18-й тур

    Фиорентина – Сассуоло – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Скамакка, 32; 0:2 – Фраттези, 37; 1:2 – Влахович, 51; 2:2 – Торрейра, 61.

    Удаления: Бираги, 68 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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