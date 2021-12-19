Серия А. «Фиорентина» в меньшинстве удержала ничью с «Сассуоло», Кокорин остался на скамейке

«Фиорентина» в 18-м туре Серии А ушла со счета 0:2 против «Сассуоло», добыв ничью. С 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Кристиана Бираги.

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. За 11 месяцев в Италии он ни разу не выходил в Серии А в старте.

«Фиорентина» поднялась в зону еврокубков, опередив «Ювентус». «Сассуоло» занимает десятую строчку.

Италия. Серия А. 18-й тур

Фиорентина – Сассуоло – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Скамакка, 32; 0:2 – Фраттези, 37; 1:2 – Влахович, 51; 2:2 – Торрейра, 61.

Удаления: Бираги, 68 (вторая ж.к.) – нет.

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