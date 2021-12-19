Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Сассуоло»

Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на матч 18-го тура Серии А против «Сассуоло». Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе.
«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Мартинес, Миленкович, Одриосола, Торрейра, Мале, Бонавентура, Гонсалес, Кальехон, Влахович.
- Матч начнется в 14:30 по Москве.
- Кокорин за 11 месяцев в Италии ни разу не выходил в старте на матч Серии А. Он 20 игр турнира подряд начинает на скамейке.
- На этой неделе россиянин вышел с первых минут в кубковом матче против «Беневенто», провел на поле 76 минут.
Источник: Бомбардир.ру