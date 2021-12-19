Кокорин – в запасе «Фиорентины» на матч с «Сассуоло»

Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на матч 18-го тура Серии А против «Сассуоло». Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Мартинес, Миленкович, Одриосола, Торрейра, Мале, Бонавентура, Гонсалес, Кальехон, Влахович.