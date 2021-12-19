Лажи: «Все игроки «Вулверхэмптона» хотят сделать дополнительную дозу вакцины»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лажи сообщил о полной приверженности команды вакцинации от коронавируса. Футболисты хотят сделать дополнительную дозу.
«Все игроки команды хотят сделать третью вакцину от коронавируса», – сказал португалец.
- «Вулверхэмптон» наряду с «Лидсом» – самая вакцинированная команда АПЛ.
- Из всех топ-5 лиг Европы в АПЛ наименьший процент вакцинированных игроков.
- Несколько матчей 18-го тура АПЛ перенесены из-за вспышек инфекции в клубах.
Клопп: «Ливерпуль» на трансферном рынке будет обращать внимание, вакцинирован ли игрок. Если нет, то такой футболист представляет угрозу»
Источник: Daily Mail