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    Лажи: «Все игроки «Вулверхэмптона» хотят сделать дополнительную дозу вакцины»

    Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лажи сообщил о полной приверженности команды вакцинации от коронавируса. Футболисты хотят сделать дополнительную дозу.

    «Все игроки команды хотят сделать третью вакцину от коронавируса», – сказал португалец.

    • «Вулверхэмптон» наряду с «Лидсом» – самая вакцинированная команда АПЛ.
    • Из всех топ-5 лиг Европы в АПЛ наименьший процент вакцинированных игроков.
    • Несколько матчей 18-го тура АПЛ перенесены из-за вспышек инфекции в клубах.

    Клопп: «Ливерпуль» на трансферном рынке будет обращать внимание, вакцинирован ли игрок. Если нет, то такой футболист представляет угрозу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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