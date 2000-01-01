Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Клопп: «Ливерпуль» на трансферном рынке будет обращать внимание, вакцинирован ли игрок. Если нет, то такой футболист представляет угрозу»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что не хотел бы видеть в клубе невакцинированных от коронавируса новичков. Они, по мнению немца, опасны.

    «На трансферном рынке мы будем обращать внимание, вакцинирован ли игрок. Если игрок не вакцинирован, он представляет угрозу для остальных. Для такого футболиста придется придумывать различные сценарии. Он должен отдельно переодеваться, питаться, передвигаться.

    Это беспорядок с организационной точки зрения. Это будет сложно сделать. Что-то придумывать для невакцинированных «Ливерпуль» не будет», – сказал Клопп.

    • Из всех топ-5 лиг Европы в АПЛ наименьший процент вакцинированных игроков.
    • В 19:30 по Москве «Ливерпуль» начнет матч 18-го тура против «Тоттенхэма».
    • В случае победы ливерпульцы могут выйти на 1-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12437

      Cleaner 17 минут назад

      Клопп, а если НЕ ВАКЦИНИРОВАН Мбаппе? Не возьмете его без прививки как свободного агента???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6124

      BarStep 1 час назад

      УмнО!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12437

      Cleaner > BarStep 16 минут назад

      ТУПО!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92214
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68313
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru