Клопп: «Ливерпуль» на трансферном рынке будет обращать внимание, вакцинирован ли игрок. Если нет, то такой футболист представляет угрозу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что не хотел бы видеть в клубе невакцинированных от коронавируса новичков. Они, по мнению немца, опасны.

«На трансферном рынке мы будем обращать внимание, вакцинирован ли игрок. Если игрок не вакцинирован, он представляет угрозу для остальных. Для такого футболиста придется придумывать различные сценарии. Он должен отдельно переодеваться, питаться, передвигаться.

Это беспорядок с организационной точки зрения. Это будет сложно сделать. Что-то придумывать для невакцинированных «Ливерпуль» не будет», – сказал Клопп.