Сегодня сборная России узнает соперников по Лиге наций

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне состоится жеребьевка Лиги наций-2022/23. Начало – в 20:00 по Москве.

55 сборных будут распределены по четырем лигам. В лигах А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре команды.

Семь оставшихся сборных попадут в лигу D, где будет две группы – по четыре и по три команды.

Россия выступит в лиге B и при жеребьевке будет находиться во второй корзине.

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Россия не сможет попасть в одну группу с Украиной. УЕФА разведет страны по политическим причинам.