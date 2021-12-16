Сегодня сборная России узнает соперников по Лиге наций

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне состоится жеребьевка Лиги наций-2022/23. Начало – в 20:00 по Москве.
55 сборных будут распределены по четырем лигам. В лигах А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре команды.
Семь оставшихся сборных попадут в лигу D, где будет две группы – по четыре и по три команды.
Россия выступит в лиге B и при жеребьевке будет находиться во второй корзине.
Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Россия не сможет попасть в одну группу с Украиной. УЕФА разведет страны по политическим причинам.
- Групповой этап Лиги наций пройдет с 2 июня по 27 сентября 2022 года.
- Полуфиналы и финал состоятся в июне 2023 года.
- В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.
Источник: Бомбардир.ру