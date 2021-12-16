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Сегодня сборная России узнает соперников по Лиге наций

16 декабря 2021, 13:53
6

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне состоится жеребьевка Лиги наций-2022/23. Начало – в 20:00 по Москве.

55 сборных будут распределены по четырем лигам. В лигах А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре команды.

Семь оставшихся сборных попадут в лигу D, где будет две группы – по четыре и по три команды.

Россия выступит в лиге B и при жеребьевке будет находиться во второй корзине.

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Россия не сможет попасть в одну группу с Украиной. УЕФА разведет страны по политическим причинам.

  • Групповой этап Лиги наций пройдет с 2 июня по 27 сентября 2022 года.
  • Полуфиналы и финал состоятся в июне 2023 года.
  • В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Россия
Комментарии (6)
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jkioph56
1639653331
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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Skull_Boy
1639660202
Исландия, Сербия и Албания, а там и С дивизион
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ARSteven89
1639661271
Трансляция на Okko! Хочется чего-то нового: Исландия, Ирландия и Албания
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