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    Сегодня сборная России узнает соперников по Лиге наций

    Сегодня, 16 декабря, в Ньоне состоится жеребьевка Лиги наций-2022/23. Начало – в 20:00 по Москве.

    55 сборных будут распределены по четырем лигам. В лигах А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре команды.

    Семь оставшихся сборных попадут в лигу D, где будет две группы – по четыре и по три команды.

    Россия выступит в лиге B и при жеребьевке будет находиться во второй корзине.

    Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

    Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

    Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

    Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

    Россия не сможет попасть в одну группу с Украиной. УЕФА разведет страны по политическим причинам.

    • Групповой этап Лиги наций пройдет с 2 июня по 27 сентября 2022 года.
    • Полуфиналы и финал состоятся в июне 2023 года.
    • В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      jkioph56 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +4955

      Semenycch 1 час назад

      Есть люди, способные из говна сделать конфетку, а Карпин из сборной России сделал ........сами понимаете, что.

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