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    Матюнин обратился в РФС. Он считает, что верно засчитал гол Комличенко в ворота «Зенита»

    Арбитр Алексей Матюнин обратился в ЭСК РФС с просьбой пересмотреть эпизод с голом нападающего «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» в 17-м туре РПЛ, сообщает «СЭ».

    Ранее ЭСК признал ошибочным решение Матюнина засчитать гол Комличенко, обосновав это «неправильным толчком» защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

    Судья считает, что «Ростов» забил «Зениту» по правилам. По его мнению, в эпизоде шла нормальная контактная борьба за мяч.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Ракицкий после столкновения с Комличенко вступил в спор с арбитром и получил за это предупреждение, из-за которого пропустил матч с «Динамо» (1:1).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии22
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      Рейтинг: +606

      jek718875 5 минут назад

      МОЛОТОК МАТЮНИН! не сдавайся, правда на твоей стороне

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      Рейтинг: +3802

      neveldomha 16 минут назад

      Ну ладно с Венделом, ну предположим, как то там случайно рукой задевал игрок ростова, но Ракицкого то Комличенко рукой отпихнул, причем акцентированно. Или это плечо по мнению Матюнина? Ну тогда, если Матюнину случайно долбанут по жопе, скажу сразу - Попали по лицу!!!

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      Рейтинг: +2919

      Spirit_78 16 минут назад

      Матюнина нужно ткнуть грязной мордой в ДВА фола, после которых был забит гол.
      Эта тварь в каждом матче творит беспредел против Зенита, и ещё осмеливается вякать. Видимо, на московское лобби надеется. Там, дескать, прикроют.
      А ещё было бы любопытно послушать, на каком основании он показал жёлтую карточку Сутормину в том же матче с Ростовом, ведь там никакого контакта не было - Сутормин просто бежал мимо.

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      Рейтинг: +4323

      R_a_i_n > Spirit_78 14 минут назад

      В центре с Венделом игроки обоюдно руками мешали друг-другу, но это все же скорее фол чем не фол. А вот дальше Ракицкий начисто проигрывает силовую борьбу. В чем там нарушение?

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      Рейтинг: +2919

      Spirit_78 > R_a_i_n 9 минут назад

      Вендел был С МЯЧОМ, атака была сорвана. Какая нафиг обоюдная борьба? Это лайфхак что ли новый для срыва атаки?
      В ситуации с Зенитом возмущаются только болельщики. Если бы похожее случилось со Спартаком - вселенский вой про заговор и убийство Спартака раздавался бы во всех спортивных СМИ. Уже было такое много-много раз, ничего не выдумываю.

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      Рейтинг: +4323

      R_a_i_n > Spirit_78 7 минут назад

      Так заговор(заказ) был уже пару сезонов назад, когда голы Спартака пачками отменяли. Если Вендел с мячом с ним уже нельзя вести борьбу?? Да и не суть. Речь идет про забитый гол. Ракицкий сам проиграл борьбу.

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      Рейтинг: +3802

      neveldomha > R_a_i_n 1 минуту назад

      Что за чушь ты несешь? Посмотри движения локтя Комличенко. Ракицкий упал не от удара плечо в плечо. Комличенко отпихнул Ракицкого. Если бы не было этого движения, то согласен, тогда не о чем было бы спорить.

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      Рейтинг: +4323

      R_a_i_n 17 минут назад

      Ну вообще, если беспристрастно, то обычная борьба. Один выиграл, другой проиграл. Тот же Дзюба такие пачками забивал. От него защитники отлетали как горох от стены. Тут снова можно поднимать речь про двойные стандарты в пользу известной команды.

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      Рейтинг: +840

      Чехов на Садовой 26 минут назад

      У газопрома свои правила. Хоть посмотрели бы, как в Ангии и Германии контактная борьба идёт. Потому голубобелые , при таких бабках, нихрена в европе выиграть не могут. У этих чемпиёнов свои правила, как им надо так их и судить должны.

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      Рейтинг: +111

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 34 минуты назад

      В газпромовском чемпионате спорить???
      Да еще не в пользу бзянита? ОРУ!!!!
      Зенит может и на х,, посылать,и бить так же по ногам,как некоторых удоляют сразу,а им и ЖК не дают,все за них.

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      Рейтинг: +761

      Лфшт 46 минут назад

      А ы чем проблема то ??? В обоих случаях игроки Зенита просто проиграли силовую борьбу. Вот тут сразу проблема нашего чемпионата сказывается. У нас судьи свистят за любой контакт, а как только мы едет в Европу, нам там дают по попе, потому что бороться не привыкли и не умеем. Чистый гол 100%

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      Рейтинг: +883

      matvei_72 47 минут назад

      Мало ли что считает Матюнин, главное что говорят правила. А так такие Матюнины и в жопу трахать на поле разрешат...

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      Рейтинг: +13268

      ilichkadr 49 минут назад

      Что-то новенькое? Чтобы судья обратился в в ЭСК РФС с просьбой пересмотреть эпизод. Видать начало у Лексея подгорать.....

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      Рейтинг: +5302

      Давид59 49 минут назад

      Человека Ракицкий посылает на три буквы, после этого он его не отправил в раздевалку. Значит чувствует, что лажу сотворил. А теперь снова высунулся. Лучше бы сидел тихо.

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