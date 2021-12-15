Матюнин обратился в РФС. Он считает, что верно засчитал гол Комличенко в ворота «Зенита»

Арбитр Алексей Матюнин обратился в ЭСК РФС с просьбой пересмотреть эпизод с голом нападающего «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» в 17-м туре РПЛ, сообщает «СЭ».

Ранее ЭСК признал ошибочным решение Матюнина засчитать гол Комличенко, обосновав это «неправильным толчком» защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Судья считает, что «Ростов» забил «Зениту» по правилам. По его мнению, в эпизоде шла нормальная контактная борьба за мяч.