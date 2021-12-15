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  • Матюнин обратился в РФС. Он считает, что верно засчитал гол Комличенко в ворота «Зенита»

Матюнин обратился в РФС. Он считает, что верно засчитал гол Комличенко в ворота «Зенита»

15 декабря 2021, 15:34
34

Арбитр Алексей Матюнин обратился в ЭСК РФС с просьбой пересмотреть эпизод с голом нападающего «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» в 17-м туре РПЛ, сообщает «СЭ».

Ранее ЭСК признал ошибочным решение Матюнина засчитать гол Комличенко, обосновав это «неправильным толчком» защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Судья считает, что «Ростов» забил «Зениту» по правилам. По его мнению, в эпизоде шла нормальная контактная борьба за мяч.

  • Матч завершился ничьей 2:2.
  • Ракицкий после столкновения с Комличенко вступил в спор с арбитром и получил за это предупреждение, из-за которого пропустил матч с «Динамо» (1:1).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Комличенко Николай Матюнин Алексей
Комментарии (34)
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Давид59
1639571845
Значит Вендела руками не хватали, а Ракицкого плечо-в-плечо? Очки бы ему прописать.
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Давид59
1639572294
Человека Ракицкий посылает на три буквы, после этого он его не отправил в раздевалку. Значит чувствует, что лажу сотворил. А теперь снова высунулся. Лучше бы сидел тихо.
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Spirit_78
1639574271
Матюнина нужно ткнуть грязной мордой в ДВА фола, после которых был забит гол. Эта тварь в каждом матче творит беспредел против Зенита, и ещё осмеливается вякать. Видимо, на московское лобби надеется. Там, дескать, прикроют. А ещё было бы любопытно послушать, на каком основании он показал жёлтую карточку Сутормину в том же матче с Ростовом, ведь там никакого контакта не было - Сутормин просто бежал мимо.
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neveldomha
1639574285
Ну ладно с Венделом, ну предположим, как то там случайно рукой задевал игрок ростова, но Ракицкого то Комличенко рукой отпихнул, причем акцентированно. Или это плечо по мнению Матюнина? Ну тогда, если Матюнину случайно долбанут по жопе, скажу сразу - Попали по лицу!!!
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jek718875
1639574956
МОЛОТОК МАТЮНИН! не сдавайся, правда на твоей стороне
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Sergey9999
1639575639
Матюнин Молодец!!!
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acor94
1639576149
Как по мне, то гол был забит нормально. Просто наши парни расслабились, думали, что матч получится лёгким и как всегда играли в пол силы. Я всегда за жёсткий и контактный футбол и смотреть как от любых касание катаются по полю наши милые угольки - противно.
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ААМ
1639576702
Явное нарушение правил. Если после просмотра Матюнин этого не увидел, то ему надо судить не футбол, хоккей или регби.
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Вомбат
1639587545
Пусть учит правила футбола, если он действительно так думает.
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papa09
1639592752
Не хочет признать свою ошибку,мужества не хватает.
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