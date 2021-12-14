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  • Карасев: «Возникало желание бросить судейство. Работал бы в банке»

Карасев: «Возникало желание бросить судейство. Работал бы в банке»

14 декабря 2021, 09:52
17

Арбитр Сергей Карасев рассказал, как справлялся с желанием завершить судейскую карьеру.

— Не ловили себя на мысли, что реальность оказалась далекой от ожиданий? Не было желания бросить это дело?

— Каждый человек сталкивается с этим вне зависимости от сферы деятельности. Конечно, я испытывал некоторый стресс. Я был молодым арбитром. Весь мой путь от низшей лиги до высшей занял 13 лет.

Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первый дивизион. Но это были кратковременные затмения. Мне помогло общение с семьей. В итоге я пробился в первую лигу, судил хорошо и через несколько лет стал претендентом на работу в премьер-лиге.

— Если бы не карьера футбольного рефери, то кем бы стал Сергей Карасев?

— Наверное, работал бы в банке. Все-таки до того, как углубиться в футбольное судейство, я занимался именно этим.

– Расскажите о своей работе от первого лица. Насколько это сложно и волнительно?

— Везде давление: телевидение, пресса. Через это надо пройти. Стресс — неотъемлемая часть нашей работы. Я бы даже сказал, что мне этот стресс необходим. Это делает человека сильнее, помогает совершенствоваться.

Конструктивную критику я люблю. Благодаря этому становлюсь сильнее как рефери. Мне 42 года, не хочу останавливаться на достигнутом. Стремлюсь стать лучше.

  • Карасев – судья ФИФА с 2010 года.
  • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
  • Летом он отработал матч за Суперкубок УЕФА.

Карасев вышел в лидеры РПЛ по назначенным пенальти

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (17)
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NewLife
1639465360
Если бы стал также мухлевать в банке, как это делаешь в футболе, мог присесть на несколько лет.
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чиф
1639466404
в банке? уборщицей чтоле?
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Hektor 84
1639466953
А образование соответствующее есть? Или у вас везде кумовство? Как на поле из банка, так и в обратном направлении можно?
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portero
1639472937
Ну что скажу, в Европе судьи ничем не лучше, Карасёв на фоне остальных определенно лучший. Всё в сравнении, а если для большинства хороший судья который свистит в пользу твоей команды, ну у вами соперники точно несогласны...
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DOCTOR PENALTY
1639474417
"Народные" проекты Газпрома - "Дзюба-депутат" и "Карасёв-банкир".
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Борисыч1
1639475811
Норм судья
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vladimir-7
1639482312
Ну вот после Катара сядешь дома и будешь до конца своего века, содержимое трехлитровой банки перебирать и вспоминать работу по судейству прошлых лет.
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