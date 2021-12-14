Карасев: «Возникало желание бросить судейство. Работал бы в банке»

Арбитр Сергей Карасев рассказал, как справлялся с желанием завершить судейскую карьеру.

— Не ловили себя на мысли, что реальность оказалась далекой от ожиданий? Не было желания бросить это дело?

— Каждый человек сталкивается с этим вне зависимости от сферы деятельности. Конечно, я испытывал некоторый стресс. Я был молодым арбитром. Весь мой путь от низшей лиги до высшей занял 13 лет.

Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первый дивизион. Но это были кратковременные затмения. Мне помогло общение с семьей. В итоге я пробился в первую лигу, судил хорошо и через несколько лет стал претендентом на работу в премьер-лиге.

— Если бы не карьера футбольного рефери, то кем бы стал Сергей Карасев?

— Наверное, работал бы в банке. Все-таки до того, как углубиться в футбольное судейство, я занимался именно этим.

– Расскажите о своей работе от первого лица. Насколько это сложно и волнительно?

— Везде давление: телевидение, пресса. Через это надо пройти. Стресс — неотъемлемая часть нашей работы. Я бы даже сказал, что мне этот стресс необходим. Это делает человека сильнее, помогает совершенствоваться.

Конструктивную критику я люблю. Благодаря этому становлюсь сильнее как рефери. Мне 42 года, не хочу останавливаться на достигнутом. Стремлюсь стать лучше.

Карасев – судья ФИФА с 2010 года.

Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.

Летом он отработал матч за Суперкубок УЕФА.

Карасев вышел в лидеры РПЛ по назначенным пенальти