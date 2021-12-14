Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Карасев: «Возникало желание бросить судейство. Работал бы в банке»

    Арбитр Сергей Карасев рассказал, как справлялся с желанием завершить судейскую карьеру.

    — Не ловили себя на мысли, что реальность оказалась далекой от ожиданий? Не было желания бросить это дело?

    — Каждый человек сталкивается с этим вне зависимости от сферы деятельности. Конечно, я испытывал некоторый стресс. Я был молодым арбитром. Весь мой путь от низшей лиги до высшей занял 13 лет.

    Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первый дивизион. Но это были кратковременные затмения. Мне помогло общение с семьей. В итоге я пробился в первую лигу, судил хорошо и через несколько лет стал претендентом на работу в премьер-лиге.

    — Если бы не карьера футбольного рефери, то кем бы стал Сергей Карасев?

    — Наверное, работал бы в банке. Все-таки до того, как углубиться в футбольное судейство, я занимался именно этим.

    – Расскажите о своей работе от первого лица. Насколько это сложно и волнительно?

    — Везде давление: телевидение, пресса. Через это надо пройти. Стресс — неотъемлемая часть нашей работы. Я бы даже сказал, что мне этот стресс необходим. Это делает человека сильнее, помогает совершенствоваться.

    Конструктивную критику я люблю. Благодаря этому становлюсь сильнее как рефери. Мне 42 года, не хочу останавливаться на достигнутом. Стремлюсь стать лучше.

    • Карасев – судья ФИФА с 2010 года.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Летом он отработал матч за Суперкубок УЕФА.

    Карасев вышел в лидеры РПЛ по назначенным пенальти

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13236

      Hektor 84 28 минут назад

      А образование соответствующее есть? Или у вас везде кумовство? Как на поле из банка, так и в обратном направлении можно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      чиф 37 минут назад

      в банке? уборщицей чтоле?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11880

      NewLife 54 минуты назад

      Если бы стал также мухлевать в банке, как это делаешь в футболе, мог присесть на несколько лет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4263

      R_a_i_n > NewLife 49 минут назад

      та ну) Много банкиров сидят??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      dragoon000320 1 час назад

      к Карасю потерял всякое уважение после того липового пеналя в ворота Динамо

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4263

      R_a_i_n > dragoon000320 54 минуты назад

      и не удаление Оздоева прямой красной карточкой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1866

      B.G. > dragoon000320 36 минут назад

      Я к карасю, потерял уважение, еще несколько лет назад....когда он откровенно засуживал Спартак в матчах с конями. Левые пенки и КК.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92120
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68291
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru