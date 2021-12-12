Карасев вышел в лидеры РПЛ по назначенным пенальти

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». В первом тайме судья Сергей Карасев назначил пенальти в пользу гостей.
Теперь у Карасева семь пенальти в текущем сезоне РПЛ. Это максимум (столько же у Кирилла Левникова, но у петербуржца на два проведенных матча больше).
- Зенитовец Клаудиньо не реализовал этот пенальти.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- Победитель матча уйдет на зимнюю паузу 1-м.
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Источник: Бомбардир.ру