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    «РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Спартаку» 1,5 миллиона за Ломовицкого

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий близок к переходу в «Рубин».

    По информации «РБ-Спорт», казанский клуб договорился со «Спартаком» о покупке 23-летнего хавбека за 1,5 миллиона евро.

    Сейчас «Рубин» договаривается с Ломовицким об условиях личного контракта. Когда он будет согласован, о переходе объявят официально.

    • Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил интерес к полузащитнику.
    • Контракт Ломовицкого со «Спартаком» действует до лета 2023 года.
    • В сезоне РПЛ у Ломовицкого 13 матчей, голевой пас.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +25210

      slavutiq70 7 минут назад

      Нормально так , что то ещё и получить за него , да самому Александру полезно перейти в другой клуб , может играть будет ,,,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      mahan 17 минут назад

      Забирайте быстрее, и Рассказова еще заберите сразу же.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3121

      Иван Петров 1986 18 минут назад

      Слава Богу, что хоть доплачивать не надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2208

      Ден 781 21 минуту назад

      а Кольку кто заберет ?

      2
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      Рейтинг: +8681

      "supermax" 24 минуты назад

      полтора ляма и с нашей стороны подсрачник с наилучшими пожеланиями, где угодно, но не в Спартаке))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Forvard47 28 минут назад

      БЛ*ть
      НАХУ*

      он и 50 000 не стоит

      0
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      Рейтинг: +8681

      "supermax" > Forvard47 23 минуты назад

      ты шо...а паспорт

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