«РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Спартаку» 1,5 миллиона за Ломовицкого

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий близок к переходу в «Рубин».

По информации «РБ-Спорт», казанский клуб договорился со «Спартаком» о покупке 23-летнего хавбека за 1,5 миллиона евро.

Сейчас «Рубин» договаривается с Ломовицким об условиях личного контракта. Когда он будет согласован, о переходе объявят официально.