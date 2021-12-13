«РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Спартаку» 1,5 миллиона за Ломовицкого

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий близок к переходу в «Рубин».
По информации «РБ-Спорт», казанский клуб договорился со «Спартаком» о покупке 23-летнего хавбека за 1,5 миллиона евро.
Сейчас «Рубин» договаривается с Ломовицким об условиях личного контракта. Когда он будет согласован, о переходе объявят официально.
- Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил интерес к полузащитнику.
- Контракт Ломовицкого со «Спартаком» действует до лета 2023 года.
- В сезоне РПЛ у Ломовицкого 13 матчей, голевой пас.
Источник: «РБ-Спорт»