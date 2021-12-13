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  • «РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Спартаку» 1,5 миллиона за Ломовицкого

«РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Спартаку» 1,5 миллиона за Ломовицкого

13 декабря 2021, 14:43
11

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий близок к переходу в «Рубин».

По информации «РБ-Спорт», казанский клуб договорился со «Спартаком» о покупке 23-летнего хавбека за 1,5 миллиона евро.

Сейчас «Рубин» договаривается с Ломовицким об условиях личного контракта. Когда он будет согласован, о переходе объявят официально.

  • Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил интерес к полузащитнику.
  • Контракт Ломовицкого со «Спартаком» действует до лета 2023 года.
  • В сезоне РПЛ у Ломовицкого 13 матчей, голевой пас.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Ломовицкий Александр
Комментарии (11)
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"supermax"
1639396268
полтора ляма и с нашей стороны подсрачник с наилучшими пожеланиями, где угодно, но не в Спартаке))
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Ден 781
1639396453
а Кольку кто заберет ?
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Иван Петров 1986
1639396611
Слава Богу, что хоть доплачивать не надо.
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mahan
1639396640
Забирайте быстрее, и Рассказова еще заберите сразу же.
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slavа0508
1639397253
Нормально так , что то ещё и получить за него , да самому Александру полезно перейти в другой клуб , может играть будет ,,,,
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oyabun
1639397737
Сделка "А-ля Кокорин", только в меньших масштабах. Если реально его сплавят, значит трансферный отдел еще на что то способен. )
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paracetamol
1639398412
Он 1.5 ляма деревянными не стоит.
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Semargl18
1639401948
А чего Коленьку не заберут?
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Atom2020
1639441158
А шо Федун деньги просто так больше не хочет платить? Или его хитрой схемой в договоре разведут, что он еще 10 лет будет доплачивать Сашке?
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