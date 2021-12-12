«Полицейские повели себя хуже всех. Их просили помочь, а они сказали, что им нельзя». В Самаре раскрыли подробности смерти фаната на стадионе

Болельщик «Крыльев Советов» Илья Пастухов раскрыл подробности гибели фаната самарцев Вячеслава Непогожева на матче 18-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0). У него остановилось сердце.

«Минуте на 75-й ему стало плохо. Он ко мне повернулся – можно посмотреть по камерам, я человек в зеленой куртке и шапке с козырьком. В руках у него был балончик – возможно, от астмы. Сказал, что ему очень плохо. Моя жена врач, спросила, какие он пьет таблетки. Он просил нитроглицерин. Мы сразу стали звать врачей – я звонил по телефону, отправил друга к стюардам, кричал про нитроглицерин и врачей сам. Пока ему искали нитроглицерин, я его взял за руку и просто всякую ерунду спрашивал, чтобы он не отключался.

Но минуты через две-три он потерял сознание, лeг. Сердце остановилось. Жена стала делать ему массаж сердца, а меня попросила держать пульс. Пульс у него раз в пять секунд пробивался где-то минуту, потом пропал.

По ощущениям, не раньше, чем минут через десять, то есть где-то во время гола на 85-й минуте, прибежал фельдшер и сменил ее. Я и гола не видел – такой шок был. Пацан-фельдшер – огромный молодец, он до последнего его качал, я не знаю, откуда у него столько сил.

Реанимация появилась уже после матча и зачем-то нацепила на него кардиограмму, хотя я им сказал много раз, что пульса вообще нет, и его надо как-то оживлять.

Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе слабо действует, попросил отнести его в тепло. А нас мужчин осталось трое, мы попросили полицейских помочь. Они хуже всех себя повели: сказали, что они из Тольятти и им по инструкции нельзя. В итоге мы его стали поднимать, но не смогли, надорвали спины, слишком он тяжeлый был, а полицейские просто смотрели.

Показания полиция дать не просила, но я от злости на улице сам все высказал. Какая инструкция, когда человек умирает и от тебя реально просят помощи? Может, дефибриллятор и сработал бы в тепле как надо?!

Когда от остановки сердца прошло уже минут сорок, мне жена на ухо сказала, что уже ничего не сделать, и мы ушли со стадиона. Мое мнение о ситуации? Только одно: все показали свои лица без масок – и скорая, и полиция, и просто люди», – сообщил Пастухов.

Непогожеву было 50 лет.

Матч проходил в минусовую температуру.

«Крылья Советов» посвятили победу Непогожеву.

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