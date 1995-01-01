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    «Полицейские повели себя хуже всех. Их просили помочь, а они сказали, что им нельзя». В Самаре раскрыли подробности смерти фаната на стадионе

    Болельщик «Крыльев Советов» Илья Пастухов раскрыл подробности гибели фаната самарцев Вячеслава Непогожева на матче 18-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0). У него остановилось сердце.

    «Минуте на 75-й ему стало плохо. Он ко мне повернулся – можно посмотреть по камерам, я человек в зеленой куртке и шапке с козырьком. В руках у него был балончик – возможно, от астмы. Сказал, что ему очень плохо. Моя жена врач, спросила, какие он пьет таблетки. Он просил нитроглицерин. Мы сразу стали звать врачей – я звонил по телефону, отправил друга к стюардам, кричал про нитроглицерин и врачей сам. Пока ему искали нитроглицерин, я его взял за руку и просто всякую ерунду спрашивал, чтобы он не отключался.

    Но минуты через две-три он потерял сознание, лeг. Сердце остановилось. Жена стала делать ему массаж сердца, а меня попросила держать пульс. Пульс у него раз в пять секунд пробивался где-то минуту, потом пропал.

    По ощущениям, не раньше, чем минут через десять, то есть где-то во время гола на 85-й минуте, прибежал фельдшер и сменил ее. Я и гола не видел – такой шок был. Пацан-фельдшер – огромный молодец, он до последнего его качал, я не знаю, откуда у него столько сил.

    Реанимация появилась уже после матча и зачем-то нацепила на него кардиограмму, хотя я им сказал много раз, что пульса вообще нет, и его надо как-то оживлять.

    Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе слабо действует, попросил отнести его в тепло. А нас мужчин осталось трое, мы попросили полицейских помочь. Они хуже всех себя повели: сказали, что они из Тольятти и им по инструкции нельзя. В итоге мы его стали поднимать, но не смогли, надорвали спины, слишком он тяжeлый был, а полицейские просто смотрели.

    Показания полиция дать не просила, но я от злости на улице сам все высказал. Какая инструкция, когда человек умирает и от тебя реально просят помощи? Может, дефибриллятор и сработал бы в тепле как надо?!

    Когда от остановки сердца прошло уже минут сорок, мне жена на ухо сказала, что уже ничего не сделать, и мы ушли со стадиона. Мое мнение о ситуации? Только одно: все показали свои лица без масок – и скорая, и полиция, и просто люди», – сообщил Пастухов.

    • Непогожеву было 50 лет.
    • Матч проходил в минусовую температуру.
    • «Крылья Советов» посвятили победу Непогожеву.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +198

      3meeeD 1 час назад

      Мои соболезнования родным.
      И мой плевок серым.

      2
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      Рейтинг: +332

      чаппай 2 часа назад

      Всегда в подобных случаях вспоминаю песню группы Элизиум :"Не носи погоны, погоны не носи, издревле не любят душегубов на Руси"

      3
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      Рейтинг: +4906

      Semenycch 2 часа назад

      Современная полиция - это такая организация, которая защищает только самих себя и больше никого.

      1
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      Рейтинг: +1018

      Andrew01 > Semenycch 1 час назад

      и депутатов еще... но не все, есть нормальные офицеры, лично видел как с мигалками сопровождали до род дома через пробки обычные машины. А вот сержанты из ППС, это вообще те, кто не смог никуда поступить и после армии пошел туда, потому что больше никуда не взяли. Вот они только по инструкции, больше ни на что мозгов не хватает.

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