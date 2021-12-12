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  • Заболотный: «Это не я забил в стиле Ибрагимовича или Холанда, а они забивают в моем стиле»

Заболотный: «Это не я забил в стиле Ибрагимовича или Холанда, а они забивают в моем стиле»

12 декабря 2021, 09:14
32

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой гол «Арсеналу» в 18-м туре РПЛ (2:0). Игрок оформил дубль.

«Ну да, гол получился весьма красивым. Я думаю, Ильзат Ахметов просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле.

Гол в стиле Оливье Жиру, Златана Ибрагимовича или Эрлинга Холанда? Если честно, я думаю, что они в моeм стиле забивают, а не я в их», – сказал Заболотный.

  • У форварда в сезоне РПЛ 15 матчей и 5 голов.
  • ЦСКА идет в таблице 3-м.
  • Ближайший официальный матч команда проведет в феврале против «Спартака».

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Боруссия Д Милан Ибрагимович Златан Заболотный Антон Холанд Эрлинг
Комментарии (32)
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Форвард 79
1639291078
Вот это понесло! Скромности небось у Соболева на тренировался)))
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ААМ
1639294896
Дурак и не лечится.
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neveldomha
1639295638
В дурку, немедленно.
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cheser2021
1639295967
вот сказал так сказал как отрезал мдаааааа срочно к врачу это коронавирус)))
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(Меня за банили)
1639297526
Сначала Колыван балакал, что ни кто не верил, что Бенфику пройдём. Теперь бревно себя с Ибрагимовичем сравнивает. Дети лимита, что тут скажешь.
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the teacher
1639297654
только я начал думать что Антоха поумнел, а нет все норм, как был дурочком так и остался
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Боцман59rus
1639298010
Заболотный конечно умом не блещет, как и футбольным мастерством, но в данном случае, это адекватный ответ на идиотский вопрос - в каком стиле? ...подставил буратино ногу и залетело, какой там нах стиль>))))
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avera
1639302144
А что же ты играешь в России а не в Европе голеадор?
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knikos
1639302746
Насмешил Антоха ! Если тебя послушать , то получается , что Зидан , делая свою вертушку , играл в моём стиле . Ха-ха... Когда-то пацаном в 11 лет я увидел этот финт в исполнении нападающего Комсомольского "Строителя" и тренировал дома , во дворе . Ну , в смысле Зидан "подсмотрел" этот финт у этого напа , а не у меня . Лучше бы ты молчал ... Или "лавры" Дзюбы не дают покоя ?
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Plyash
1639306980
Обычный рабочий гол,не в числе соискателей на лучший даже в туре,да ещё очень редкозабиваемый от этого индивида.Но комментарий его хозяина достоин на самый идиотский и дебильный.Да ещё своим помелом коснулся фамилий таких уважаемых игроков.Идиотик.
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