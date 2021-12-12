Заболотный: «Это не я забил в стиле Ибрагимовича или Холанда, а они забивают в моем стиле»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой гол «Арсеналу» в 18-м туре РПЛ (2:0). Игрок оформил дубль.
«Ну да, гол получился весьма красивым. Я думаю, Ильзат Ахметов просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле.
Гол в стиле Оливье Жиру, Златана Ибрагимовича или Эрлинга Холанда? Если честно, я думаю, что они в моeм стиле забивают, а не я в их», – сказал Заболотный.
- У форварда в сезоне РПЛ 15 матчей и 5 голов.
- ЦСКА идет в таблице 3-м.
- Ближайший официальный матч команда проведет в феврале против «Спартака».
Источник: ютуб-канал ЦСКА