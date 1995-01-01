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    Заболотный: «Это не я забил в стиле Ибрагимовича или Холанда, а они забивают в моем стиле»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой гол «Арсеналу» в 18-м туре РПЛ (2:0). Игрок оформил дубль.

    «Ну да, гол получился весьма красивым. Я думаю, Ильзат Ахметов просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле.

    Гол в стиле Оливье Жиру, Златана Ибрагимовича или Эрлинга Холанда? Если честно, я думаю, что они в моeм стиле забивают, а не я в их», – сказал Заболотный.

    • У форварда в сезоне РПЛ 15 матчей и 5 голов.
    • ЦСКА идет в таблице 3-м.
    • Ближайший официальный матч команда проведет в феврале против «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +26424

      пьяныйхоровод 10 минут назад

      Антоша жжёт ! А у местных "интеллектуалов" клапана посрывало ))))))))))) Ништяк выдал , как знал про местных .

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      Рейтинг: +4004

      Дедуктор 14 минут назад

      Антоха на свой паспортный возраст не тянет. Романтичный подающий надежды пацан. Напоминает мне чем то чемпиона мира Альтобелли. Тот в 29 лет подавал надежды. Однако ж, оправдал.

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      Рейтинг: +4933

      Semenycch 19 минут назад

      Так, и у этого крыша поехала! Вас что там всех на собрании говно Карпин перекусал? И через слюну сумасбродство передалось?

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      Рейтинг: +4004

      Дедуктор 24 минуты назад

      Антоха умный. По такой погоде не стал делать сальто. Дурак бы прыгнул и его унесли бы с поля на носилках.
      А гол крутой. Кстати, у лучшего бомбардира в истории РПЛ таких голов не припоминаю. У второго и третьего, кстати, тоже.

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      Рейтинг: +26264

      Боцман59rus 28 минут назад

      Заболотный конечно умом не блещет, как и футбольным мастерством, но в данном случае, это адекватный ответ на идиотский вопрос - в каком стиле? ...подставил буратино ногу и залетело, какой там нах стиль>))))

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      Рейтинг: +321

      the teacher 33 минуты назад

      только я начал думать что Антоха поумнел, а нет все норм, как был дурочком так и остался

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      Рейтинг: +89

      (Меня за банили) 36 минут назад

      Сначала Колыван балакал, что ни кто не верил, что Бенфику пройдём. Теперь бревно себя с Ибрагимовичем сравнивает. Дети лимита, что тут скажешь.

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      Рейтинг: +32

      cheser2021 1 час назад

      вот сказал так сказал как отрезал мдаааааа срочно к врачу это коронавирус)))

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      Рейтинг: +3779

      neveldomha 1 час назад

      В дурку, немедленно.

      2
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      Рейтинг: +3020

      ААМ 1 час назад

      Дурак и не лечится.

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