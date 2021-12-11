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Это’О избран президентом Федерации футбола Камеруна

11 декабря 2021, 23:36
4

Бывший форвард сборной Камеруна Самуэль Это’О победил на выборах президента Федерации футбола страны. Голосование состоялось сегодня, 11 декабря.

«Я буду помнить сегодняшний день как один из самых гордых моментов в моей жизни. Я глубоко благодарен за то, что меня избрали новым президентом Федерации.

Каждый голос отражает энергию и стремление нашей футбольной семьи вывести наш любимый вид спорта на уровень, который мы никогда раньше не видели», – написал Это’О после победы.

  • Спортсмен завершил карьеру в 2019 году.
  • В 2011-2013 годах Это’О выступал в РПЛ за «Анжи».
  • Камерунец выигрывал Кубок Африки и Лигу чемпионов.

Источник: твиттер Самуэля Это'О
Африка Камерун Это'О Самуэль
Комментарии (4)
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Avengеr
1639260935
Это’О? Это точно "Это’О"? Ни Это'А", Ни Это'B",
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GoldPlayFIFARus9
1639271394
Нормально щёки отъел
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Cromathaar
1639274068
Вряд ли для Камеруна что-то хорошее это сулит. Не только выдающийся игрок, но и выдающийся болтолог.
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zigbert
1639294808
Да ему уже пора баллотироваться в президенты Камеруна.
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