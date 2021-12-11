Это’О избран президентом Федерации футбола Камеруна

Это’О? Это точно "Это’О"? Ни Это'А", Ни Это'B",
Бывший форвард сборной Камеруна Самуэль Это’О победил на выборах президента Федерации футбола страны. Голосование состоялось сегодня, 11 декабря.
«Я буду помнить сегодняшний день как один из самых гордых моментов в моей жизни. Я глубоко благодарен за то, что меня избрали новым президентом Федерации.
Каждый голос отражает энергию и стремление нашей футбольной семьи вывести наш любимый вид спорта на уровень, который мы никогда раньше не видели», – написал Это’О после победы.
- Спортсмен завершил карьеру в 2019 году.
- В 2011-2013 годах Это’О выступал в РПЛ за «Анжи».
- Камерунец выигрывал Кубок Африки и Лигу чемпионов.