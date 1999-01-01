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    РПЛ. «Урал» на выезде разгромил «Ростов» и продлил серию без поражений до шести матчей

    «Урал» благодаря четырем голам в первом тайме разгромил «Ростов». Дубль у Рамазана Гаджимурадова.

    У команды Игоря Шалимова шесть матчей без поражений, она покинула зону переходных матчей. Туда опустился «Ростов».

    Дмитрий Полоз провел 200-й матч за «Ростов».

    Перед стартовым свистком была организована минута молчания в память о бывшем тренере «Ростова» Игоре Гамуле. Он умер на этой неделе.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)

    Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Баштуш, Осипенко, Калинин (Фольмер, 60), Мелехин (Сухомлинов, 70), Байрамян, Глебов (Исик, 90+2), Алмквист, Полоз, Комличенко (Соу, 59).

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви (Железнов, 66), Егорычев (Евсеев, 66), Августиняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 83), Гагнидзе (Маковский, 89).

    Предупреждения: Байрамян, 9; Осипенко, 37; Лангович, 75; Фольмер, 81 – Егорычев, 56; Гаджимурадов, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии61
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      Рейтинг: +5815

      Из Твери Леха 1 минуту назад

      В чемпионате, где только 1.5 частные команды не может не быть договорных игр. Все заинтересованы в вечном попиле бабла из бюджетов регионов. А в ФНЛ отправляют тех, у кого, как правило, самый маленький бюджет. Урал вряд ли когда-то вылетит, хотя в нормальных чемпионатах клубы, начавшие так же, как и Урал, весь чемпионат и идут как аутсайдеры.

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      Рейтинг: +274

      I'll be back 2 минуты назад

      Ответка Ростову за гол Комличенко

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      Рейтинг: +815

      qawzsexdr 10 минут назад

      Урал забивший 4 , это какая-то фантастика.

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      Рейтинг: +3777

      neveldomha 45 минут назад

      Как это могло сыграть с Зенитом в ничью? Уж больно подозрительно.

      0
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      Рейтинг: +3836

      ySS 1 час назад

      Слишком много лая на ветке)

      0
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      Рейтинг: +3836

      ySS 1 час назад

      Ну что... Урал с победой!
      Звездный час, 4 удара, все в створ и все голы!
      Ростов... долго подбирал цензурное... огорчили, а Кафанов, вообще, добил.
      С такими объяснениями вполне договорняк.

      1
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      Рейтинг: +22004

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поздравления Уралу, Шалимов не физрук.

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      Рейтинг: +19141

      JTherry 1 час назад

      Урал приятно удивил, никогда не думал, что так легко они обыграют Ростов, собственно, все было сделано в первом тайме, Песьяков не выручил ни в одном моменте, каждый удар - гол... Гаджимурадов - герой матча...

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      Рейтинг: +3283

      minaev23 > JTherry 1 час назад

      Это не игра это слив !

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      Рейтинг: +19141

      JTherry > minaev23 1 час назад

      так, по-крупному, не "сливают"... слив - это 1:2, 3:3, для каждой команды свой счет для "слива"... и что-то не припоминаю "долгов" за Ростовом перед Уралом... кстати, Урал поднялся, а Ростов упал в таблице, какой же прок от такого слива..?

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      Рейтинг: +3283

      minaev23 > JTherry 56 минут назад

      Прок от денежнего эквивалента! Никогда не поверю что Ростов просто так 1 - 4 сделал. Там из игроков только Бигфалви норм. Сам в шоке !

      0
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      Рейтинг: +3283

      minaev23 > JTherry 50 минут назад

      Кстати может всё от губеров зависить. И тот и тот от госбуджета кушают . Ростов и Урал бюджетники!

      0
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      Рейтинг: +1315

      Кронштадт65 1 час назад

      всё таки есть кто-то наверху. вот она расплата за халяву в прошлом туре. а я рад!!!!

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      Рейтинг: +3283

      minaev23 > Кронштадт65 1 час назад

      Что есть халява? Что вам помешало забить как Спартаку или Динамо? А если есть кто то наверху то он дядя ввп.Миллер - Газпром-Государство_-ввп

      0
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      Рейтинг: +13099

      Skull_Boy 1 час назад

      Хороший договорняк

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      Рейтинг: +3283

      minaev23 > Skull_Boy 1 час назад

      Вот и есть в этом суть!!! Оборона просто курила!!!!

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