РПЛ. «Урал» на выезде разгромил «Ростов» и продлил серию без поражений до шести матчей

«Урал» благодаря четырем голам в первом тайме разгромил «Ростов». Дубль у Рамазана Гаджимурадова.

У команды Игоря Шалимова шесть матчей без поражений, она покинула зону переходных матчей. Туда опустился «Ростов».

Дмитрий Полоз провел 200-й матч за «Ростов».

Перед стартовым свистком была организована минута молчания в память о бывшем тренере «Ростова» Игоре Гамуле. Он умер на этой неделе.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)

Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Баштуш, Осипенко, Калинин (Фольмер, 60), Мелехин (Сухомлинов, 70), Байрамян, Глебов (Исик, 90+2), Алмквист, Полоз, Комличенко (Соу, 59).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви (Железнов, 66), Егорычев (Евсеев, 66), Августиняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 83), Гагнидзе (Маковский, 89).

Предупреждения: Байрамян, 9; Осипенко, 37; Лангович, 75; Фольмер, 81 – Егорычев, 56; Гаджимурадов, 81.

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