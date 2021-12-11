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  • РПЛ. «Урал» на выезде разгромил «Ростов» и продлил серию без поражений до шести матчей

РПЛ. «Урал» на выезде разгромил «Ростов» и продлил серию без поражений до шести матчей

11 декабря 2021, 20:53
72

«Урал» благодаря четырем голам в первом тайме разгромил «Ростов». Дубль у Рамазана Гаджимурадова.

У команды Игоря Шалимова шесть матчей без поражений, она покинула зону переходных матчей. Туда опустился «Ростов».

Дмитрий Полоз провел 200-й матч за «Ростов».

Перед стартовым свистком была организована минута молчания в память о бывшем тренере «Ростова» Игоре Гамуле. Он умер на этой неделе.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)

Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Баштуш, Осипенко, Калинин (Фольмер, 60), Мелехин (Сухомлинов, 70), Байрамян, Глебов (Исик, 90+2), Алмквист, Полоз, Комличенко (Соу, 59).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви (Железнов, 66), Егорычев (Евсеев, 66), Августиняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 83), Гагнидзе (Маковский, 89).

Предупреждения: Байрамян, 9; Осипенко, 37; Лангович, 75; Фольмер, 81 – Егорычев, 56; Гаджимурадов, 81.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Урал
Комментарии (72)
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sobaka120982
1639245449
Без обид , ростов всегда уважал, но из за отдельного болельщика стал ненавидедь , да есть такая Шма.. ра у вас которая во всех коментах пытается задеть мой клуб
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Борисыч1
1639245545
С удовольствием посмотрел второй тайм. И Ростов себя не жалел в атаках, и Урал достойно отбивался. Примерно такие матчи я смотрю из окна, у нас детишки играют на хоккейной коробке, класс примерно такой же и азарта столько же ))
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житель СПб
1639246056
Браво, Урал! Шли последние игры по восходящей, и закончили блестяще! А Ростов неприятно удивил... Сегодня должны были особенно горячо играть, за память тренера...
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portero
1639246143
Урал воскрес , Ростов умер, ну после отдыха посмотрим что будет.
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BarStep
1639246624
Ну, это вам не это.. Не каждый тур в Ростов рубины приезжают..
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_Marqella_
1639246881
Где мой друг Макс ??? Пердив близко...))
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knikos
1639247039
После нечазянной ничейки с Зенитом Вротстов подумал , что одной левой обыграет Урал . Ну-ну , х...й на рыло .
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JTherry
1639248360
Урал приятно удивил, никогда не думал, что так легко они обыграют Ростов, собственно, все было сделано в первом тайме, Песьяков не выручил ни в одном моменте, каждый удар - гол... Гаджимурадов - герой матча...
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Avengеr
1639253319
Ответка Ростову за гол Комличенко
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zigbert
1639292907
Неожиданный результат. Но это не столько вина Ростова сколько удачная игра Урала. Урал нашел свою игру и с ним придется считаться всем. Ростову надо переварить это поражение, у команды хороший потенциал. Может быть имело место недонастроя. Урал с победой!
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