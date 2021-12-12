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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Помощники:
Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Сергей Мартынов
Материалы

Ростов - Урал

11.12.2021, Суббота, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов - Урал
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
6 тур
27 августа, пятница 16:30 Урал 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
10 мая, понедельник 16:30 Урал 1:0 Ростов
5 тур
26 августа, среда 20:30 Ростов 1:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота 16:30 Ростов 0:0 Урал
4 тур
3 августа, суббота 14:00 Урал 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота 19:00 Ростов 2:1 Урал
7 тур
17 сентября, понедельник 17:30 Урал 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Ростов 1:0 Урал
1 тур
15 июля, суббота 15:00 Урал 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 17:00 Урал 1:0 Ростов
2 тур
7 августа, воскресенье 21:30 Ростов 0:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Урал
15 тур
7 ноября, суббота 14:00 Урал 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 15:45 Урал 0:1 Ростов
12 тур
31 октября, пятница 19:00 Ростов 1:0 Урал
Товарищеские матчи 2014

12 февраля, среда 18:00 Ростов 5:4 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
8 ноября, пятница 17:00 Урал 1:4 Ростов
11 тур
30 сентября, понедельник 20:30 Ростов 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2008
25 тур
6 августа, среда 19:00 Ростов 3:1 Урал
5 тур
22 апреля, вторник 17:00 Урал 1:1 Ростов
Чемпионат России 1996
20 тур
2 сентября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Ростов
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Ростов 2:1 Урал
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Ростов 2:0 Урал
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Урал 2:0 Ростов
Чемпионат России 1993
31 тур
10 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:1 Ростов
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ростов 2:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 12 декабря 2021, 09:02

    В игре Ростова Песьяков напоминает Максименко. Кто знает, почему?

    0
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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 11 декабря 2021, 23:12

    Шалимов лучший тренер РПЛ 1-го круга!!

    0
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    Рейтинг: +504

    the teacher 11 декабря 2021, 23:08

    Урал, ты что творишь? )) За один матч забил столько , сколько за половину чемпионата до этого ))

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    Рейтинг: +5954

    ySS 11 декабря 2021, 20:41

    Редко, но бывает, когда выходят расслабив булки, попадают на мощный массаж простаты.
    Залетает всё, что летит в ворота.
    Ростов заслуживает возвращение из отпуска 18 декабря, чтобы массаж не забылся.
    Осипенко в сборную не приглашать, сборной пользы нет, а игроку вред.

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 11 декабря 2021, 20:09

    Ростов играет с Зенитом можно сказать на равных и проигрывает аутсайдеру. Верите в это?

    1
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > Из Твери Леха 11 декабря 2021, 20:24

    Ну нет конечно! Сливают.Последний матч тура ,скоро отпуск. Не понятно ничего......

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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > Из Твери Леха 11 декабря 2021, 20:24

    Оборона просто СТОИТ!!!!

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    Рейтинг: +67942

    portero > Из Твери Леха 11 декабря 2021, 21:10

    может ты и прав, про отдачу долгов.... ,но и Зенит вышел с Ростовом пешком ходить.

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    Рейтинг: +890

    3meeeD 11 декабря 2021, 20:08

    Рип ростов

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    Рейтинг: +4441

    sobaka120982 11 декабря 2021, 20:06

    GoLenaStop Ааааууууу )))) сегодня кто мешал Ростову громить разобранный урал? Наверное Сочи? Или у вас сегодня даже не основа играет? Только не говори что молодёжь из дед сада

    3
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > sobaka120982 11 декабря 2021, 20:28

    Под Ь ****. не спорю! Но заслуженно . Договорняк. В урале только Бикфальфи игрок .

    1
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    Рейтинг: +5954

    ySS > sobaka120982 11 декабря 2021, 20:42

    Не скули

    0
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    Рейтинг: +4441

    sobaka120982 > ySS 11 декабря 2021, 20:43

    рот заткни

    0
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    Рейтинг: +14461

    Skull_Boy 11 декабря 2021, 20:05

    Хороший договорняк мне нравится

    2
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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха > Skull_Boy 11 декабря 2021, 20:10

    Урал нужно спасать. Им еще на следующий сезон областной бюджет осваивать. А в ФНЛ совсем другие бабки.

    2
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > Skull_Boy 11 декабря 2021, 20:29

    И ведь нашли деньги!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 11 декабря 2021, 20:00

    Да, Урал разошелся не на шутку.

    1
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 11 декабря 2021, 19:53

    Ростов, Ростов...

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