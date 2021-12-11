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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 11 декабря 2021
Ростов
11.12.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Урал
19'
Д. Полоз (П)
3'
Р. Гаджимурадов
6'
А. Адамов
39'
Р. Гаджимурадов
43'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
Замена
А. Исик
️️️️
Д. Глебов
90'
+2
89'
Замена
Д. Маковский
️️️️
Л. Гагнидзе
83'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Гаджимурадов
81'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
Желтая карточка
К. Фольмер
81'
Желтая карточка
А. Лангович
75'
Замена
А. Лангович
️️️️
Д. Терентьев
70'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
В. Мелехин
70'
66'
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Егорычев
66'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Э. Бикфалви
Замена
К. Фольмер
️️️️
И. Калинин
60'
Замена
А. Соу
️️️️
Н. Комличенко
59'
56'
Желтая карточка
А. Егорычев
43'
ГОЛ! 1:4!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Д. Кулаков
39'
ГОЛ! 1:3!
Р. Гаджимурадов
Пас отдал
И. Кузьмичев
Желтая карточка
М. Осипенко
37'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Полоз
19'
Желтая карточка
Х. Байрамян
9'
6'
ГОЛ! 0:2!
А. Адамов
Пас отдал
Р. Августиняк
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гаджимурадов
Пас отдал
Д. Кулаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Максим Турищев
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
16
Дмитрий Маковский
ЦФ
3-3-2-2
30
Песьяков
15
Баштуш
4
Мелехин
55
Осипенко
13
Калинин
15
Глебов
43
Терентьев
7
Полоз
19
Байрамян
27
Комличенко
11
Альмквист
3-3-2-2
1
Помазун
95
Адамов
93
Герасимов
63
Кузьмичев
15
Кулаков
8
Августиняк
3
Гогличидзе
5
Егорычев
23
Гагнидзе
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
15
Глебов
87
Исик
87
Исик
15
Глебов
43
Терентьев
87
Лангович
87
Лангович
43
Терентьев
13
Калинин
9
Фольмер
9
Фольмер
13
Калинин
4
Мелехин
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
4
Мелехин
27
Комличенко
9
Соу
9
Соу
27
Комличенко
10
Гаджимурадов
92
Подберезкин
92
Подберезкин
10
Гаджимурадов
5
Егорычев
94
Евсеев
94
Евсеев
5
Егорычев
10
Бикфалви
14
Железнов
14
Железнов
10
Бикфалви
23
Гагнидзе
16
Маковский
16
Маковский
23
Гагнидзе
Остались в запасе
Ростов
Урал
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Ростов - Урал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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