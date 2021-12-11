Журналист Алланазаров: «Спартак» и «Рубин» обсуждают трансфер Ломовицкого

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий вскоре может перейти в «Рубин». Идут переговоры.
«Казанцы заинтересованы в приобретении Ломовицкого. Клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера и могут закрыть сделку в ближайшее время», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- 23-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро.
- Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2023 года.
- В сезоне РПЛ у Ломовицкого 13 матчей, голевой пас.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова