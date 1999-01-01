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    Журналист Алланазаров: «Спартак» и «Рубин» обсуждают трансфер Ломовицкого

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий вскоре может перейти в «Рубин». Идут переговоры.

    «Казанцы заинтересованы в приобретении Ломовицкого. Клубы ведут переговоры по поводу возможного трансфера и могут закрыть сделку в ближайшее время», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • 23-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро.
    • Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2023 года.
    • В сезоне РПЛ у Ломовицкого 13 матчей, голевой пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6584

      Томик 57 минут назад

      Когда уже порадуют действительно нужным трансфером на выход?? Хватит уже подороник прикладывать.

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      Рейтинг: +22004

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Давно надо было это сделать.

      0
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      Рейтинг: +19141

      JTherry 1 час назад

      в Рубине у Лома все "получится", и денег заработает, и игровое время... сколько можно быть многообещающим на скамейке, пора что-то показать на поле... Слуцкер любит работать с молодежью, если усидит в Рубине...

      0
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      Рейтинг: +30951

      oyabun 1 час назад

      Ох, правильно обсуждают. Успехов Ломовицкому где угодно, только не в Спартаке.

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      Рейтинг: +18059

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Опередил.
      Именно это же хотел написать.
      Только добавлю "и перекрещу его на дорожку, когда клубы договорятся".
      Ещё бы Мирзова, Хендрикса, Рассказова и конечно - ЗМС КУТЕПОВА сплавить, т. е., чтобы они ушли в другие клубы НА ПОЛНОЦЕННЫЕ КОНТРАКТЫ, а не в аренду, тогда можно будет считать что зимняя трансферная компания "на выход" завершилась полным успехом.))
      Одновременно нужно думать и "на вход".

      0
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      Рейтинг: +517

      alefreddy 2 часа назад

      пусть переходит будет много игрового времени

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