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    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Смолов не забивает за «Локомотив» 7 матчей подряд. В 14 играх у него один гол

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов провел полный матч с «Марселем» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Безголевая серия 31-летнего форварда в столичном клубе составляет семь матчей. В последних 14 играх Смолов забил лишь один гол и не сделал ни одного ассиста.

    • Смолов забил 7 голов в 14 матчах текущего сезона РПЛ.
    • В 6 матчах Лиги Европы у него 0 голов и 0 ассистов.
    • «Локомотив» ни разу не победил в группе и вылетел из еврокубков.

    «Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3642

      serppion 1 час назад

      Федя супер! Он по результатам много-много лучше Кокорина.

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      Рейтинг: +53

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 2 часа назад

      На рукаку похож чем то Федя,я имею в виду такой же шланг(((

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