Смолов не забивает за «Локомотив» 7 матчей подряд. В 14 играх у него один гол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов провел полный матч с «Марселем» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Безголевая серия 31-летнего форварда в столичном клубе составляет семь матчей. В последних 14 играх Смолов забил лишь один гол и не сделал ни одного ассиста.

Смолов забил 7 голов в 14 матчах текущего сезона РПЛ.

В 6 матчах Лиги Европы у него 0 голов и 0 ассистов.

«Локомотив» ни разу не победил в группе и вылетел из еврокубков.

«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков