Федун: «Селихов, конечно, супер. Жалко, что раньше его не ставили»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на выход своей команды в плей-офф Лиги Европы, отдельно отметив игру вратаря Александра Селихова.

Москвичи в 6-м туре группового этапа ЛЕ обыграли «Легию» (1:0).

Благодаря победе команда вышла в плей-офф с 1-го места в группе.

Селихов на 98-й минуте парировал пенальти.

«Матч тяжелый... Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной.

Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили», – сказал Федун.

«Спартак» – о Селихове: «Наш герой! Саша, браво»