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    Федун: «Селихов, конечно, супер. Жалко, что раньше его не ставили»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на выход своей команды в плей-офф Лиги Европы, отдельно отметив игру вратаря Александра Селихова.

    • Москвичи в 6-м туре группового этапа ЛЕ обыграли «Легию» (1:0).
    • Благодаря победе команда вышла в плей-офф с 1-го места в группе.
    • Селихов на 98-й минуте парировал пенальти.

    «Матч тяжелый... Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной.

    Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили», – сказал Федун.

    «Спартак» – о Селихове: «Наш герой! Саша, браво»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +194

      russkiisergei 9 минут назад

      АМКАР воспитывает только сильнейших!!!

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      Рейтинг: +547

      Soccerdealer63 19 минут назад

      что-то не верится...

      0
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      Рейтинг: +4873

      Павелий 23 минуты назад

      Дело не в жалости. Весь вопрос в конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +3163

      AZ 26 минут назад

      максименко пора карьеру завершать, либо переходить во вторую лигу

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      Рейтинг: +547

      Soccerdealer63 > AZ 18 минут назад

      ... это... в Чемпионшип?))

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