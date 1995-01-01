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    Худяков, Бабкин, Петров и Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Марселем»

    Стали известны стартовые составы «Марселя» и «Локомотива» на игру шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи, Ронжье, Гуэй, Жерсон, Ундер, Милик, де ла Фуэнте.

    «Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Бека-Бека, Марадишвили, Бабкин, Петров, Смолов, Камано.

    • Матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».
    • Начало – в 23:00 мск.
    • «Марсель» и «Локо» претендуют на 3-е место в группе, дающее право выйти в плей-офф Лиги конференций.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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