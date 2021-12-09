Худяков, Бабкин, Петров и Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Марселем»

Стали известны стартовые составы «Марселя» и «Локомотива» на игру шестого тура группового этапа Лиги Европы.
«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи, Ронжье, Гуэй, Жерсон, Ундер, Милик, де ла Фуэнте.
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Бека-Бека, Марадишвили, Бабкин, Петров, Смолов, Камано.
- Матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».
- Начало – в 23:00 мск.
- «Марсель» и «Локо» претендуют на 3-е место в группе, дающее право выйти в плей-офф Лиги конференций.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт УЕФА