УЕФА подтвердил перенос матча «Тоттенхэм» – «Ренн»

Игра шестого тура группового этапа Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном» сегодня не состоится.
УЕФА подтвердил, что матч перенесен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе – заразились восемь футболистов и пять сотрудников.
Ранее «Тоттенхэм» сообщал, что встреча пройдет в другой день, однако «Ренн» оспорил это, назвав решение англичан «односторонним».
- Матч должен был состояться сегодня, 9 декабря, в 23:00 мск.
- Лондонцы до сих пор не гарантировали себе выход в плей-офф ЛК.
Источник: Sky Sports