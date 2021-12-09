УЕФА подтвердил перенос матча «Тоттенхэм» – «Ренн»

Игра шестого тура группового этапа Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном» сегодня не состоится.

УЕФА подтвердил, что матч перенесен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе – заразились восемь футболистов и пять сотрудников.

Ранее «Тоттенхэм» сообщал, что встреча пройдет в другой день, однако «Ренн» оспорил это, назвав решение англичан «односторонним».