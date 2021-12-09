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Лига Европы. «Марсель» примет «Локомотив»

9 декабря 2021, 22:50
14

Сегодня, 9 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Марселем» и «Локомотивом».

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», ее начало запланировано на 23:00 мск.

В середине сентября команды сыграли вничью в Москве со счетом 1:1.

Оба клуба претендуют на третье место в группе, дающее право сыграть в следующем году в плей-офф Лиги конференций.

В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Локомотив».

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Марсель Локомотив
Комментарии (14)
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Красногорск_Фан
1639039981
Только невероятное везение и фарт позволят уехать без разгрома (( так пусть так и будет.
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ofrftt55
1639040486
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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Форвард 79
1639040845
Локо надо всего лиш собраться и победить Марсель, и можно считать, что евросезон спасен ПОБЕДУ ЛОКО!!!
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paracetamol
1639040942
Думаю, и ничьей не будет. Тренер - хумно, да и игроков стоящих чего-то продали.
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VVM1964
1639048942
В футболе всё бывает - будем надеяться , а вдруг и Локо сумеет прыгнуть выше головы !!! Удачи !
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lysenkoff
1639080090
По сути - ничего не решает матч. Лиги конференций уж очень донный турик...
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haxxproxx
1639083441
Ну что тут можно сказать, привет руководству Локомотива... Кипиш навели, всех разогнали и чего добились? Ни игры, ничего... Гисдоль ваще не тянет, Верните Николича.
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ААМ
1639083741
Паровоз спешит под откос.
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