Лига Европы. «Марсель» примет «Локомотив»

Выиграть у Французов, можно постараться, но не факт! Главное, не проиграть!
Сегодня, 9 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Марселем» и «Локомотивом».
Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», ее начало запланировано на 23:00 мск.
В середине сентября команды сыграли вничью в Москве со счетом 1:1.
Оба клуба претендуют на третье место в группе, дающее право сыграть в следующем году в плей-офф Лиги конференций.
В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Локомотив».