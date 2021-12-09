Лига Европы. «Марсель» примет «Локомотив»

Сегодня, 9 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Марселем» и «Локомотивом».

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», ее начало запланировано на 23:00 мск.

В середине сентября команды сыграли вничью в Москве со счетом 1:1.

Оба клуба претендуют на третье место в группе, дающее право сыграть в следующем году в плей-офф Лиги конференций.

В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Локомотив».