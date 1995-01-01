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    Лига Европы. «Марсель» примет «Локомотив»

    Сегодня, 9 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Марселем» и «Локомотивом».

    Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», ее начало запланировано на 23:00 мск.

    В середине сентября команды сыграли вничью в Москве со счетом 1:1.

    Оба клуба претендуют на третье место в группе, дающее право сыграть в следующем году в плей-офф Лиги конференций.

    В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: -125

      diamondfan 56 минут назад

      Выиграть у Французов, можно постараться, но не факт! Главное, не проиграть!

      0
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      Рейтинг: +14906

      paracetamol 1 час назад

      Думаю, и ничьей не будет. Тренер - хумно, да и игроков стоящих чего-то продали.

      1
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      Рейтинг: +666

      Форвард 79 1 час назад

      Локо надо всего лиш собраться и победить Марсель, и можно считать, что евросезон спасен
      ПОБЕДУ ЛОКО!!!

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      Рейтинг: +3030

      Красногорск_Фан > Форвард 79 1 час назад

      Свободу попугаям ))) Марсель Локо в гостях гонял когда был еще куда более сильный состав. А тут дома играет. Очень хочу чтобы так было как пишете но не очень верю

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      Рейтинг: +666

      Форвард 79 > Красногорск_Фан 33 минуты назад

      А кроме, как верить нам ни чего и не остается.
      Будем надеяться, что французы выйдут с шапкозакидательским настроем, а локо наоборот с мыслью, что этот матч САМЫЙ ВАЖНЫЙ в сезоне.

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      Рейтинг: +10

      ofrftt55 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +3030

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Только невероятное везение и фарт позволят уехать без разгрома (( так пусть так и будет.

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