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    Дембеле хочет сменить обстановку и не намерен оставаться в «Барселоне»

    Форвард Усман Дембеле не планирует продлевать с «Барселоной» контракт, истекающий летом. Не исключено, что игрок окажется в АПЛ, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанскую Mundo Deportivo.

    Дембеле хочет сменить обстановку и перезапустить карьеру, страдающую от травм.

    • Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
    • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
    • C тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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