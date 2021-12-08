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Дембеле хочет сменить обстановку и не намерен оставаться в «Барселоне»

8 декабря 2021, 07:35

Форвард Усман Дембеле не планирует продлевать с «Барселоной» контракт, истекающий летом. Не исключено, что игрок окажется в АПЛ, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанскую Mundo Deportivo.

Дембеле хочет сменить обстановку и перезапустить карьеру, страдающую от травм.

  • Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
  • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.
  • C тех пор он пропустил более 600 дней из-за травм.

Журналист Ромеро: «Барса» готова платить Дембеле 11 миллионов в год. Это последнее предложение

Источник: твиттер Transfer News Live
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Дембеле Усман
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