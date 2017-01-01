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    Журналист Ромеро: «Барса» готова платить Дембеле 11 миллионов в год. Это последнее предложение

    «Барселона» в ближайшие дни проведет встречу с агентом полузащитника Усмана Дембеле, на которой будут обсуждаться условия продления контракта француза с каталонским клубом.

    По информации журналиста Жерара Ромеро, «Барса» предлагает Дембеле повышение зарплаты до 11 миллионов евро без учета бонусов. Это последнее предложение каталонцев.

    • Контракт Дембеле истекает летом.
    • Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
    • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.

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    Источник: твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

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