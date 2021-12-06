Журналист Ромеро: «Барса» готова платить Дембеле 11 миллионов в год. Это последнее предложение

«Барселона» в ближайшие дни проведет встречу с агентом полузащитника Усмана Дембеле, на которой будут обсуждаться условия продления контракта француза с каталонским клубом.

По информации журналиста Жерара Ромеро, «Барса» предлагает Дембеле повышение зарплаты до 11 миллионов евро без учета бонусов. Это последнее предложение каталонцев.