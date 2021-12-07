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  • Мурзагулов: «Не жалею, что накинулся на Соболева и «Спартак». Саша просит разное отношение судей к себе и соперникам. Это ненормально»

Мурзагулов: «Не жалею, что накинулся на Соболева и «Спартак». Саша просит разное отношение судей к себе и соперникам. Это ненормально»

7 декабря 2021, 18:46
11

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», прокомментировал свои слова, адресованные нападающему «Спартака» Александру Соболеву. Он объяснил, в чем, по его мнению, неправ Соболев.

«Не жалею, что накинулся на Соболева и «Спартак». Я понимаю, что у нас не принято сталкиваться с болельщиками «Спартака». И я получил нормальную волну хейта в комментариях. Но мне хочется поднять этот разговор! Почему Соболев просит разное отношение судей к себе и соперникам? Это же ненормально, когда Сашу чуть задели по лицу, а он падает со страшными страданиями. Но когда в подобной ситуации по формальным правилам он получает то, чего не хотел, то Саша очень сильно возмущается. Разве это не двойные стандарты? И это мой вопрос к Соболеву.

Я уважаю спартачей. У меня много близких друзей болеют за красно-белых. И я болею за «Спартак» в еврокубках. Но давайте будем относиться ко всем командам одинаково. «Уфа» заслуживает к себе хорошего отношения, как и «Спартак», – сказал Мурзагулов.

  • На прошлой неделе в матче «Уфа» – «Спартак» москвичи получили право на пенальти после фола на Соболеве. Игра закончилась со счетом 1:1.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • «Уфа» занимает 15-е место.

Мурзагулов: «Не хотел обидеть Соболева словами про оскароносца. Я переживаю за «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Соболев Александр
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1638892829
Чо за мдуак?? Где Соболь просил разное отношение? Покажи мне хоть одного футболёра, который не будет возмущаться при получении карточек? Так можно про любого сказать. Ростислав Мурзагулов-звездабол обыкновенный.
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Беспонтий
1638893702
либидо александра явно неоднозначно и это факт
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ySS
1638895295
Что в урале, что в уфе, одни цицероны. Совсем пожелтели и уравнялись с мелкими блогерами когда-то центральные издания...
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JTherry
1638895685
и это руководитель клуба: каждый день переобувается на лету, и кто бы говорил про "двойные стандарты", но не Мурзагулов...
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NewLife
1638897140
Моська лает на слона)
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Hektor 84
1638897561
Что ты куришь Морзагулов?
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Ловкий Бубен
1638899911
Дык это все просят в Спартаке , новость что-ли ? Всё зависит кому красную показывают, была б их воля в каждом туре по три красные было бы у всех кроме них , а у Зенита и ЦСКА по четыре ... если кто-то получил красную в матче с Зенитом - "судейки помогают" если получил Спартак - "судейский произвол" и иди попробуй возрази: "фетьфсястранавидет"
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inzek
1638908399
дое***ся как пьяный до радио
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inzek
1638908439
******** как пьяный до радио
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алдан2014
1638913505
Если бы не Соболев,то никто не узнал бы ,что существует некто Мурзагулов
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