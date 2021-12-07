Мурзагулов: «Не жалею, что накинулся на Соболева и «Спартак». Саша просит разное отношение судей к себе и соперникам. Это ненормально»

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», прокомментировал свои слова, адресованные нападающему «Спартака» Александру Соболеву. Он объяснил, в чем, по его мнению, неправ Соболев.

«Не жалею, что накинулся на Соболева и «Спартак». Я понимаю, что у нас не принято сталкиваться с болельщиками «Спартака». И я получил нормальную волну хейта в комментариях. Но мне хочется поднять этот разговор! Почему Соболев просит разное отношение судей к себе и соперникам? Это же ненормально, когда Сашу чуть задели по лицу, а он падает со страшными страданиями. Но когда в подобной ситуации по формальным правилам он получает то, чего не хотел, то Саша очень сильно возмущается. Разве это не двойные стандарты? И это мой вопрос к Соболеву.

Я уважаю спартачей. У меня много близких друзей болеют за красно-белых. И я болею за «Спартак» в еврокубках. Но давайте будем относиться ко всем командам одинаково. «Уфа» заслуживает к себе хорошего отношения, как и «Спартак», – сказал Мурзагулов.

На прошлой неделе в матче «Уфа» – «Спартак» москвичи получили право на пенальти после фола на Соболеве. Игра закончилась со счетом 1:1.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

«Уфа» занимает 15-е место.

Мурзагулов: «Не хотел обидеть Соболева словами про оскароносца. Я переживаю за «Спартак»