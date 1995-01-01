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    Мурзагулов: «Не жалею, что накинулся на Соболева и «Спартак». Саша просит разное отношение судей к себе и соперникам. Это ненормально»

    Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», прокомментировал свои слова, адресованные нападающему «Спартака» Александру Соболеву. Он объяснил, в чем, по его мнению, неправ Соболев.

    «Не жалею, что накинулся на Соболева и «Спартак». Я понимаю, что у нас не принято сталкиваться с болельщиками «Спартака». И я получил нормальную волну хейта в комментариях. Но мне хочется поднять этот разговор! Почему Соболев просит разное отношение судей к себе и соперникам? Это же ненормально, когда Сашу чуть задели по лицу, а он падает со страшными страданиями. Но когда в подобной ситуации по формальным правилам он получает то, чего не хотел, то Саша очень сильно возмущается. Разве это не двойные стандарты? И это мой вопрос к Соболеву.

    Я уважаю спартачей. У меня много близких друзей болеют за красно-белых. И я болею за «Спартак» в еврокубках. Но давайте будем относиться ко всем командам одинаково. «Уфа» заслуживает к себе хорошего отношения, как и «Спартак», – сказал Мурзагулов.

    • На прошлой неделе в матче «Уфа» – «Спартак» москвичи получили право на пенальти после фола на Соболеве. Игра закончилась со счетом 1:1.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • «Уфа» занимает 15-е место.

    Мурзагулов: «Не хотел обидеть Соболева словами про оскароносца. Я переживаю за «Спартак»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13128

      Hektor 84 8 минут назад

      Что ты куришь Морзагулов?

      1
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      Рейтинг: +11777

      NewLife 15 минут назад

      Моська лает на слона)

      2
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      Рейтинг: +8700

      Alekxei Z. 37 минут назад

      Соболев "своё получит" от спартаковских болел , а Мурзагулову лучше на своих игроков внимание обратить.
      То что сотворил сучёнок Кротов в матче с Динамо, возмутило думаю всех. Первая же мысль , вышвырнуть из РПЛ эту Уфу, с её уродами-игроками. Уж как поступок этой твари на отношение к ФК Уфа повлиял одним словом не передать. Врагов не надо.

      2
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      Рейтинг: +18933

      JTherry 39 минут назад

      и это руководитель клуба: каждый день переобувается на лету, и кто бы говорил про "двойные стандарты", но не Мурзагулов...

      3
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      Рейтинг: +3743

      ySS 46 минут назад

      Что в урале, что в уфе, одни цицероны.
      Совсем пожелтели и уравнялись с мелкими блогерами когда-то центральные издания...

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      Рейтинг: +161

      Беспонтий 1 час назад

      либидо александра явно неоднозначно
      и это факт

      1
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      Рейтинг: +4194

      R_a_i_n 1 час назад

      Чо за мдуак?? Где Соболь просил разное отношение? Покажи мне хоть одного футболёра, который не будет возмущаться при получении карточек? Так можно про любого сказать. Ростислав Мурзагулов-звездабол обыкновенный.

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