Мурзагулов: «Не хотел обидеть Соболева словами про оскароносца. Я переживаю за «Спартак»

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», прокомментировал свои слова, адресованные нападающему «Спартака» Александру Соболеву. По словам функционера, он не хотел обидеть игрока.

«Спартак», безусловно, великий клуб и заслуживает к себе уважения, в том числе и со стороны собственных игроков. Иногда у некоторых футболистов отношение к этому клубу несоответствующее. Например, когда игрок требует от арбитра формального подхода. Даже при легком касании, но акцентированном внимании, судья принимает решение поставить пенальти – игрок доволен, и команда тоже.

Во втором точно таком же эпизоде арбитры принимают решение не в пользу «Спартака» – мы видим лютое возмущение футболиста. Это же двойные стандарты. Если вы там приветствовали такой формализм, почему здесь надо его отрицать, да еще и с шестиэтажным матом? Разве это не бросает тень на великий клуб?

Цели кого-то обидеть у меня не было. Я переживаю за «Спартак» в еврокубках и желаю ему удачи. В чемпионате России пускай «Спартак» только выигрывает, кроме двух матчей с «Уфой». Это, безусловно, мое личное мнение, выраженное в соцсетях. Позицией клуба это не является», – сказал Мурзагулов.