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    Мурзагулов: «Не хотел обидеть Соболева словами про оскароносца. Я переживаю за «Спартак»

    Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», прокомментировал свои слова, адресованные нападающему «Спартака» Александру Соболеву. По словам функционера, он не хотел обидеть игрока.

    «Спартак», безусловно, великий клуб и заслуживает к себе уважения, в том числе и со стороны собственных игроков. Иногда у некоторых футболистов отношение к этому клубу несоответствующее. Например, когда игрок требует от арбитра формального подхода. Даже при легком касании, но акцентированном внимании, судья принимает решение поставить пенальти – игрок доволен, и команда тоже.

    Во втором точно таком же эпизоде арбитры принимают решение не в пользу «Спартака» – мы видим лютое возмущение футболиста. Это же двойные стандарты. Если вы там приветствовали такой формализм, почему здесь надо его отрицать, да еще и с шестиэтажным матом? Разве это не бросает тень на великий клуб?

    Цели кого-то обидеть у меня не было. Я переживаю за «Спартак» в еврокубках и желаю ему удачи. В чемпионате России пускай «Спартак» только выигрывает, кроме двух матчей с «Уфой». Это, безусловно, мое личное мнение, выраженное в соцсетях. Позицией клуба это не является», – сказал Мурзагулов.

    • На этой неделе в матче «Уфа» – «Спартак» москвичи получили право на пенальти после фола на Соболеве. Игра закончилась со счетом 1:1.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • «Уфа» занимает 13-е место.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1957

      kvm 21 минуту назад

      бородачи подъехали и объяснили, на кого хлеборезку открыл...

      1
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      Рейтинг: +2484

      a_who 36 минут назад

      Язык вперед головы работает ! признак кого ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18866

      JTherry 44 минуты назад

      похоже, Мурзагулову прилетело от Газика (покрутил ему пальцем у виска) и от болел в инстаграмме, переобулся на лету...

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      Рейтинг: +14544

      Persona_non_Grata 58 минут назад

      А **** заднюю включил !!!

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