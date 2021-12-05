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  • Мурзагулов: «Не хотел обидеть Соболева словами про оскароносца. Я переживаю за «Спартак»

Мурзагулов: «Не хотел обидеть Соболева словами про оскароносца. Я переживаю за «Спартак»

5 декабря 2021, 13:39
12

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», прокомментировал свои слова, адресованные нападающему «Спартака» Александру Соболеву. По словам функционера, он не хотел обидеть игрока.

«Спартак», безусловно, великий клуб и заслуживает к себе уважения, в том числе и со стороны собственных игроков. Иногда у некоторых футболистов отношение к этому клубу несоответствующее. Например, когда игрок требует от арбитра формального подхода. Даже при легком касании, но акцентированном внимании, судья принимает решение поставить пенальти – игрок доволен, и команда тоже.

Во втором точно таком же эпизоде арбитры принимают решение не в пользу «Спартака» – мы видим лютое возмущение футболиста. Это же двойные стандарты. Если вы там приветствовали такой формализм, почему здесь надо его отрицать, да еще и с шестиэтажным матом? Разве это не бросает тень на великий клуб?

Цели кого-то обидеть у меня не было. Я переживаю за «Спартак» в еврокубках и желаю ему удачи. В чемпионате России пускай «Спартак» только выигрывает, кроме двух матчей с «Уфой». Это, безусловно, мое личное мнение, выраженное в соцсетях. Позицией клуба это не является», – сказал Мурзагулов.

  • На этой неделе в матче «Уфа» – «Спартак» москвичи получили право на пенальти после фола на Соболеве. Игра закончилась со счетом 1:1.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • «Уфа» занимает 13-е место.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Соболев Александр
Комментарии (12)
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Persona_non_Grata
1638701320
А **** заднюю включил !!!
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JTherry
1638702169
похоже, Мурзагулову прилетело от Газика (покрутил ему пальцем у виска) и от болел в инстаграмме, переобулся на лету...
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a_who
1638702634
Язык вперед головы работает ! признак кого ?
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kvm
1638703572
бородачи подъехали и объяснили, на кого хлеборезку открыл...
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Блямба
1638705287
То ли Ростик Мурзагулов, То ли Мурзагулов Слава..? Из детсада не забрать. Экая забава.
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plehanov6
1638706757
Похоже, этому долб..бу, Газизов рассказал про пи..у! Прошу прощения за слово п....!!!
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R_a_i_n
1638708323
Мурзагулов, вместе с гей парадом дружно в шаг идут на йух!
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Я-МЯСО
1638710521
Если выражаться его же словами: - "Что ж ты фраер сдал назад....?")))
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алдан2014
1638719603
Сто пудов сверху по ушам дали. Сразу переобулся. Ну как такие школяры могут быть председателями совета директоров??
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Hektor 84
1638734531
Быстро переобулся! Этот чудик похоже просто хайпует на Соболева и Спартаке. Не усирайся моргузалов, пенальти был в игре против твоей Уфы. Лучше научи своих оленей в футбол играть, а не стоять у своей штрафной всю игру. Все команды РПЛ мечтают о вылете фуфы в фнл и чтоб она от туда ни когда не вернулась.
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