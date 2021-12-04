Глава «Уфы» Мурзагулов – Соболеву: «Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец»

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», отреагировал на удаление форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата». Игрок получил прямую красную карточку на 33-й минуте.

«Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец», – написал Мурзагулов.

На этой неделе в матче «Уфа» – «Спартак» москвичи получили право на пенальти после фола на Соболеве. Игра закончилась со счетом 1:1.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

«Уфа» занимает 13-е место.

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