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  • Глава «Уфы» Мурзагулов – Соболеву: «Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец»

Глава «Уфы» Мурзагулов – Соболеву: «Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец»

4 декабря 2021, 23:12
35

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», отреагировал на удаление форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата». Игрок получил прямую красную карточку на 33-й минуте.

«Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец», – написал Мурзагулов.

  • На этой неделе в матче «Уфа» – «Спартак» москвичи получили право на пенальти после фола на Соболеве. Игра закончилась со счетом 1:1.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • «Уфа» занимает 13-е место.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: фейсбук Ростислава Мурзагулова
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Соболев Александр
Комментарии (35)
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filosof sparty
1638649015
Тот случай, когда лучше промолчать…
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JTherry
1638649710
завтра прилетит "ответка" Мурзагулову и его команде - Бог не фраер...)
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ivany4
1638653974
Вроде титул(должность) председатель совета директоров «Уфы», высокая, а ведет себя как дите малое. Видать не по сеньке шапка.) А мы все "воюем" за возрождение футбола.))
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NewLife
1638655321
С таким полем, как у вас, вы не должны быть в РПЛ, где все-таки надо играть в футбол, а не скользить, как на катке. Тебе не стоит кукарекать, в жизни все уравновешено.
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lordmrv
1638658302
Ох и не умный человек, а ведь председатель целого колхоза. и к тебе вернется бумеранг чудило.
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inzek
1638658564
мерзкое высказывание. да, дельфин...но тут совсем другая ситуация. и вообще мерзкий типок из башкирии
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Frankfurt Am Main
1638663706
Лучше бы газон натуральный постелил бы чем трындеть
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Блямба
1638676778
Интересно ,а какой у него ник на Бомбардире?)
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Oldtrafford83
1638686916
Высказывание: уровень СуперПав))
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rash1959
1638687261
А представьте сколько по стране подобных "председателей" на всех властных уровнях. И получится. что страной правят гопники и неучи.
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