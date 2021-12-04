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    Глава «Уфы» Мурзагулов – Соболеву: «Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец»

    Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», отреагировал на удаление форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата». Игрок получил прямую красную карточку на 33-й минуте.

    «Бог – не фраер. Отдыхай, оскароносец», – написал Мурзагулов.

    • На этой неделе в матче «Уфа» – «Спартак» москвичи получили право на пенальти после фола на Соболеве. Игра закончилась со счетом 1:1.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • «Уфа» занимает 13-е место.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: фейсбук Ростислава Мурзагулова

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    04.12.2021 23:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +26266

      пьяныйхоровод 6 минут назад

      Какой отдых ?! Репетировать будет .

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      Рейтинг: +1528

      mahan 12 минут назад

      Детский сад... ему бы к психологу сходить провериться...

      0
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      Рейтинг: +652

      SanInstructor 17 минут назад

      пукан, такой пукан...

      0
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      Рейтинг: +3187

      aaaaahhhh 32 минуты назад

      Глуповато как то для Председателя:))

      0
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      Рейтинг: +495

      Soccerdealer63 39 минут назад

      Фраер, фраер))

      0
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      Рейтинг: +18841

      JTherry 59 минут назад

      завтра прилетит "ответка" Мурзагулову и его команде - Бог не фраер...)

      3
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      Рейтинг: +267

      Guinnesss 1 час назад

      Буратино

      0
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      Рейтинг: +21921

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хоть он и свой "сукин сын", но Соболев стал слишком много горить и слишком мало думать.

      0
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      Рейтинг: +5054

      filosof sparty 1 час назад

      Тот случай, когда лучше промолчать…

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